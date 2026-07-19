¿Cuánto cuesta rentar cerca de la universidad? Guía de precios en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Con el próximo inicio del ciclo escolar, miles de estudiantes y sus familias buscarán vivienda para reducir tiempos de traslado. Sin embargo, esa decisión puede representar un gasto mensual de entre 14,000 y más de 38,000 pesos en las principales ciudades universitarias del país, de acuerdo con análisis de Inmuebles24.

Los estudios de la plataforma muestran diferencias importantes entre mercados. La Ciudad de México concentra las rentas más elevadas, mientras que Guadalajara y Monterrey ofrecen opciones con precios menores, aunque en algunas colonias también se observan incrementos relevantes en los últimos dos años.

Ciudad de México registra las rentas más elevadas

La capital del país concentra los alquileres más altos entre las ciudades analizadas. La renta mensual más elevada corresponde a la colonia Hipódromo Condesa, cercana al campus Condesa de la Universidad La Salle, donde el precio promedio alcanza 38,151 pesos.

Le siguen la colonia Juárez, próxima al campus San Rafael de la UVM, con 36,707 pesos, y Granada, cercana a la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), con 31,403 pesos.

En el entorno de Ciudad Universitaria, donde se ubica el campus principal de la UNAM, las rentas oscilan entre 18,284 y 26,052 pesos mensuales, según la colonia.

Guadalajara y Monterrey ofrecen alternativas más económicas

En Monterrey, las rentas más altas se localizan en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey. La colonia Ladrillera registra un promedio de 25,111 pesos mensuales, mientras que Contry alcanza 20,466 pesos. En la zona de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), los alquileres fluctúan entre 17,774 y 23,368 pesos.

En Guadalajara, vivir cerca de la Universidad de Guadalajara (UDG) puede costar entre 14,018 y 24,272 pesos al mes. En las colonias próximas al Tec de Monterrey campus Guadalajara, las rentas van de 19,047 a 22,319 pesos, mientras que alrededor de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se ubican entre 17,457 y 19,848 pesos mensuales.

Algunas zonas presentan aumentos de hasta 86%

Además del nivel de las rentas, los análisis muestran incrementos importantes en distintas colonias universitarias.

La colonia San Rafael, cercana al campus de la UVM, registró el mayor aumento en los últimos dos años, con 86%. También destacan Zapopan Centro, junto al Tec de Monterrey Guadalajara, con un incremento de 55%; Lomas del Chamizal Segunda Sección, en Santa Fe, con 51%; Lomas de Vista Hermosa, con 49%, y Escandón, cercana a La Salle, con 40 por ciento.

Los estudios de Inmuebles24 consideran viviendas de 65 metros cuadrados con dos habitaciones y utilizan los índices más recientes disponibles para cada ciudad: marzo del 2026 para Monterrey, mayo del 2026 para Guadalajara y abril del 2026 para la Ciudad de México.