Voces a favor de un alza de tasas de la Reserva Federal se multiplican

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, sumó el viernes su voz a un creciente coro de responsables de política monetaria que argumentan que las tasas de interés podrían necesitar subir para contener la inflación persistente, lo que prepara un debate cargado para la próxima reunión de la Fed y la posibilidad de disidencias.

“Por primera vez en mi gestión, escucho a empresas que dicen que creen que debemos tomar medidas para frenar la inflación, y a consumidores que no llegan a fin de mes hablar de una creciente sensación de desesperación”, dijo Hammack, quien se incorporó a la Fed en el 2024, después de que el banco pusiera fin a una serie de fuertes alzas de tasas para combatir el repunte de la inflación tras la pandemia.

“La inflación es demasiado alta. El mercado laboral está justo en mi nivel de pleno empleo”, publicó Hammack en LinkedIn, en el último día en que a los responsables de política de la Fed se les permite hablar públicamente antes de su próxima reunión.

Hammack dijo que la inflación subyacente, medida por el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) básico, probablemente subió 3.3% en junio.

“La inflación persistentemente alta es la mayor preocupación”, agregó Hammack, quien en abril emitió un voto disidente en protesta por lo que consideró una política excesivamente acomodaticia.

Los comentarios de línea dura coronaron una semana de declaraciones de responsables de la Fed, todos los cuales expresaron preocupación por los mayores precios de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y por las crecientes presiones de precios derivadas de la rápida construcción de centros de datos relacionados con la IA.

El jueves, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, quien se unió a Hammack en la disidencia de la reunión de abril, dijo a un grupo que la situación requiere “tasas de interés moderadamente más altas”.

El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson dijo que si la inflación “no comienza a enfriarse pronto, creo que podría ser apropiado reconsiderar nuestra postura de política actual”.

Los operadores de futuros de tasas de interés ahora ven una probabilidad de alrededor de 15% de un alza en julio, que sube a cerca de 65% para la próxima reunión de la Fed en septiembre.