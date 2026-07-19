Ganancias de afores crecieron 13% anual en el I Sem. del 2026

Las ganancias de las afores por administrar los ahorros para el retiro de 70 millones de trabajadores crecieron 13% anual en la primera mitad del 2026 y cinco de las 10 administradoras concentran 81% de las ganancias totales.

De enero a junio del 2026, las 10 afores que hay en el país obtuvieron una utilidad neta conjunta de 8,968 millones de pesos, la mayor cantidad en términos reales desde el 2021, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Solo en el mes de junio, las afores obtuvieron una utilidad neta de 1,315 millones de pesos, el menor nivel de ganancias desde marzo pasado cuando de hecho sufrieron una pérdida neta por las históricas minusvalías registradas en dicho mes.

Hay que recordar que en marzo del 2026, los ahorros para el retiro de los trabajadores sufrieron su mayor minusvalía mensual en términos nominales en la historia (de 417,321 millones de pesos) por el inicio de la guerra en Irán.

Las afores obtienen sus ganancias a partir de las comisiones que cobran a los trabajadores por administrar sus ahorros.

En este 2026, la comisión promedio cobrada por las 10 afores es de 0.54% sobre los recursos administrados, cuando en el 2025 fue de 0.55 por ciento.

En el primer semestre del 2026, los ingresos por comisiones de las afores totalizaron 22,952 millones de pesos, un crecimiento anual de 13 por ciento.

En el 2022 entró en vigor una reforma para topar las comisiones cobradas para las afores, para que éstas no pudieran ser más altas que el promedio cobrado en los sistemas pensionarios de Estados Unidos, Colombia y Chile.

Con la reforma, las comisiones cobradas pasaron de 0.90% (en el 2020) a menos de 0.60% a partir del 2022.

Es gracias a esta reforma que topó las comisiones que, a pesar de que los ingresos y las utilidades de las afores han crecido considerablemente, los niveles de ganancias aún están por debajo de los niveles que llegaron a alcanzar en el 2020 en términos reales.

Cabe resaltar que por mandato regulatorio, las afores tienen una parte de su capital invertido en las siefores en las que invierten los ahorros para el retiro de los trabajadores, por lo que los rendimientos que tengan las mismas se ve reflejado en sus utilidades netas.

Especialistas han explicado que si bien la reforma que redujo las comisiones ayudó a reducir las utilidades de las afores, al mismo tiempo el incremento de las aportaciones obligatorias y de los saldos en las cuentas individuales ha compensado, en parte, el efecto negativo que tuvo sobre sus ganancias el tope de las comisiones.

¿Cuáles fueron las afores que más ganaron?

Las cinco afores que más utilidades o ganancias obtuvieron en enero-mayo del 2026 (no se tiene el detalle de junio) por administrar los ahorros para el retiro de los trabajadores fueron:

XXI Banorte: 1,685 millones de pesos. Banamex: 1,530 millones de pesos. Profuturo: 1,446 millones de pesos. SURA: 1,445 millones de pesos. PensionISSSTE: 1,136 millones de pesos.

En conjunto, estas cinco afores concentraron 81% de todas las utilidades netas obtenidas por las 10 afores en el primer semestre por administrar los casi 9 billones de pesos de ahorros para el retiro.

Por otro lado, Coppel obtuvo ganancias por 687 millones de pesos en la primera mitad del 2026; Inbursa, 369 millones de pesos; Azteca, 331 millones de pesos; Invercap, 189 millones de pesos, y finalmente, mientras que Principal obtuvo una utilidad neta de 152 millones de pesos.

Las seis afores que más ganancias obtuvieron en el primer semestre del 2026 son también las seis afores que más recursos administran en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

PensionISSSTE, al ser la única afore 100% pública, también es la única administradora que no se queda con las utilidades que genera, sino que las reparte entre sus cuentahabientes.

Del resto de las administradoras, ocho son totalmente privadas, mientras que XXI Banorte es de Grupo Financiero Banorte y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pago de impuestos igual va al alza

Como consecuencia del crecimiento de las ganancias, el pago de impuesto a la utilidad por parte de las afores creció 22% anual en términos reales en el primer semestre del 2026.

De enero a junio del presente año, las 10 afores en su conjunto pagaron 3,113 millones de pesos de impuesto a la utilidad.

Esto cuando en el mismo periodo del 2025 pagaron 2,672 millones de pesos de impuestos.

La afore que más impuestos pagó en la primera mitad del 2026 fue XXI Banorte (716 millones de pesos), seguida por Banamex que pagó 600 millones de pesos y SURA que pagó 598 millones de pesos.