Jalisco registra déficit de 65,000 viviendas sociales: Ijalvi

Guadalajara, Jal. Jalisco registra un déficit de 65,000 viviendas sociales por lo que el gobierno estatal Ha implementado distintos mecanismos para incrementar la oferta habitacional, afirmó el director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Luis Guillermo Medrano.

Detalló que la estrategia va desde la donación de reservas territoriales para proyectos federales hasta el desarrollo de suelo urbano y programas dirigidos a jóvenes y cuerpos policiales.

Medrano Barba indicó que la demanda de vivienda de interés social supera ampliamente la oferta disponible en la entidad, por lo que el instituto participa en diversas estrategias para atender el rezago.

"En este momento, Jalisco necesita un promedio de 65,000 viviendas hablando de vivienda social. Esa es la brecha tan grande que tenemos en Jalisco", enfatizó.

Como parte de la estrategia, el gobierno estatal ha donado cerca de 20 hectáreas al gobierno federal para la construcción de vivienda en distintos municipios, esquema que contempla un subsidio de 180,000 pesos por familia para facilitar el acceso a una casa.

Suelo urbano

El funcionario añadió que el Ijalvi trabaja además en la generación de suelo urbano asequible con servicios y certeza jurídica en distintos municipios del estado.

La meta para 2026 es beneficiar a 6,000 familias en 14 municipios mediante la habilitación de lotes urbanizados, con el objetivo de ampliar las opciones de acceso a vivienda.

Medrano Barba adelantó que el instituto también prepara proyectos de vivienda social dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, donde históricamente la producción de este segmento habitacional ha sido limitada.

Vivienda para policías

Entre las nuevas acciones destaca el programa Legado, mediante el cual el gobierno estatal impulsará la construcción de vivienda para elementos de las diferentes corporaciones policíacas en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, un censo realizado por el instituto identificó que 4,500 policías carecen de vivienda propia, mientras que una parte importante de este sector enfrenta restricciones para acceder a financiamiento hipotecario.

"Es un sector que está totalmente abandonado; no tienen derecho a Infonavit y los bancos no les prestan", precisó.

Mi Primera Renta

El instituto también puso en marcha el programa Mi Primera Renta, dirigido a jóvenes de entre 20 y 29 años con ingresos de hasta dos salarios mínimos que residan en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto y Puerto Vallarta.

El esquema contempla un apoyo mensual de 2,500 pesos para el pago de renta.

Sin embargo, explicó el director del instituto, la demanda ha rebasado la capacidad presupuestal del programa. Hasta el momento, 3,500 jóvenes se han inscrito, aunque únicamente existen recursos para beneficiar a 1,100 solicitantes durante esta primera etapa piloto.