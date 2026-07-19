Trump se obstina en atraer inversiones automotrices a EU

Desde el inicio de su primer mandato presidencial y hasta la fecha, el presidente Donald Trump se ha obstinado en atraer inversiones automotrices a Estados Unidos.

Trump usa una combinación de aranceles, recortes regulatorios e incentivos fiscales para encarecer la producción de vehículos automotores y autopartes fuera de Estados Unidos. Su objetivo es que las automotrices fabriquen localmente, creen empleo y trasladen cadenas de suministro a territorio estadounidense.

Ante todo, la industria automotriz norteamericana se integró profundamente bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las reglas de origen del TLCAN exigían 62.5 % de contenido norteamericano para que los vehículos pudieran beneficiarse del comercio libre de aranceles. Según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los vehículos que no cumplían con las normas del TLCAN estaban sujetos al arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de Estados Unidos, que era de 2.5% para vehículos de pasajeros, de 25% para camiones ligeros y con diferentes niveles arancelarios para autopartes.

La modificación de las reglas de origen para productos automotrices fue un tema clave durante las negociaciones del T-MEC. El objetivo declarado de la Administración Trump en las negociaciones sobre las reglas de origen era “garantizar que los beneficios del TLCAN recaigan en productos genuinamente fabricados en Estados Unidos y Norteamérica” y asegurar que las reglas de origen del Tratado “incentivaran el abastecimiento de bienes y materiales de Estados Unidos y Norteamérica”.

En sus declaraciones iniciales durante la primera ronda de renegociaciones del TLCAN, el entonces representante comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, destacó el déficit comercial automotriz de Estados Unidos con México y afirmó que las reglas de origen, “particularmente en automóviles y autopartes, debe exigir un mayor contenido del TLCAN y un contenido estadounidense sustancial”.

Según un análisis del Congreso estadounidense, al menos un subcomité celebró audiencias donde los testigos analizaron los posibles efectos de los cambios en las reglas de origen de los automóviles sobre los costos para productores y consumidores, así como sobre la competitividad de la industria automotriz estadounidense.

Algunos miembros presentaron una resolución instando a la Administración Trump a aumentar el requisito de contenido norteamericano para vehículos del 62.5 a 90 por ciento.

Las normas de origen de los automóviles son más estrictas bajo el T-MEC que, bajo el TLCAN, que ya incluía las normas de origen más estrictas de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) estadounidense.