Regresa estímulo fiscal a gasolina Premium; aumenta para Magna y diésel

El gobierno federal restituyó el estímulo fiscal a la gasolina Premium, y lo incrementó a la Magna y al diésel, esto luego de que los precios del petróleo subieron en la semana debido a la escalada entre Estados Unidos e Irán.

Del sábado 18 de julio al viernes 24, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará los siguientes estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel:

• Gasolina Magna: 1.49 pesos por litro, 42 centavos más que la semana anterior.

• Gasolina Premium: 47 centavos por litro, esto cuando la semana pasada no recibió ningún apoyo fiscal.

• Diésel: 3.73 pesos por litro, 1.8 pesos más que la semana pasada.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas reducidas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):

• Gasolina Magna: 5.21 pesos por litro, 78% de la cuota completa.

• Gasolina Premium: 5.19 pesos por litro, 92% de la cuota completa.

• Diésel: 3.63 pesos por litro, 49% de la cuota completa.

Petróleo, en máximos de más de un mes

Los precios internacionales del petróleo alcanzaron este viernes su mayor nivel en más de un mes, esto a medida que Estados Unidos e Irán expandieron sus ataques a infraestructura clave, con lo que el riesgo de una escalada mayor es latente.

Estados Unidos atacó puentes en Irán, y Teherán respondió atacando una planta de energía y desalinización en Kuwait.

Debido a esto, los principales referenciales de petróleo crudo cerraron el viernes con ganancias semanales de alrededor de 16 por ciento.

Solo el viernes, el referencial Brent del Mar del Norte subió 4.59%, a 88.10 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 4.48%, para cerrar en 82.49 dólares.

¿Qué son los estímulos fiscales?

El gobierno mexicano publica semana a semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes y montos de estímulo fiscal que otorgará a las gasolinas Magna, Premium y diésel, esto a partir del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la gasolina.

El objetivo de los estímulos es amortiguar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en los precios internacionales del petróleo y de la gasolina.

¿Cuánto cuesta la gasolina en México?

En la última semana, los precios de la gasolina Magna y del diésel bajaron en México, mientras que el de la gasolina premium se mantuvo estable.

La gasolina regular o Magna se vendía este viernes 17 de julio a un precio promedio a nivel nacional de 23.69 pesos por litro, un centavo menos que la semana anterior, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

En tanto que el diésel bajó 5 centavos en la última semana, vendiéndose este viernes a un precio promedio de 27.07 pesos por litro.

Mientras que la gasolina premium se vendía este viernes en promedio a 28.48 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana anterior.