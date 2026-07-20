EU se lleva casi 80% de la inversión automotriz en AN

Estados Unidos captó 77.3% de las inversiones automotrices en América del Norte de 2018 a 2025, de acuerdo con datos de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).

El resto de los capitales se repartió con 12.3% para México y 10.4% para Canadá.

En términos del valor, Estados Unidos acumuló 346.51 miles de millones de dólares, México atrajo 55.12 miles de millones y Canadá recibió 46.83 miles de millones.

Con los números a su favor, Estados Unidos mantiene la presión para acaparar las inversiones automotrices y endurecer las reglas de origen del sector en el actual proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que esta semana reunirá en la CDMX a autoridades estadounidenses y mexicanas para la tercera ronda de negociaciones entre ambas.

Desde la conclusión de las negociaciones del T-MEC a finales de 2018, los fabricantes de automóviles y proveedores han realizado importantes inversiones en Estados Unidos y Norteamérica para localizar la producción y cumplir con las normas de origen del acuerdo.

Según el Centro de Investigación Automotriz, los fabricantes de automóviles y proveedores anunciaron inversiones por valor de 448,470 millones de dólares en Norteamérica entre 2018 y 2025.

Desde 2018, la mayoría de las inversiones anunciadas por los fabricantes de automóviles y proveedores se han centrado en los esfuerzos de electrificación del sector, incluyendo nuevas plantas para la fabricación de vehículos eléctricos y nuevas instalaciones para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

En esos mismos ocho años, los fabricantes de automóviles anunciaron inversiones por valor de 190,500 millones de dólares en nuevas plantas relacionadas con vehículos eléctricos, de los cuales 144,900 millones de dólares se dirigieron a Estados Unidos.

Asimismo, los proveedores anunciaron 74,900 millones de dólares en nuevas instalaciones de piezas relacionadas con vehículos eléctricos, de los cuales 44,200 millones de dólares fueron a Estados Unidos.

Sin embargo, con la disminución de la demanda de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, los fabricantes de automóviles han anunciado inversiones renovadas en Estados Unidos para vehículos que no son unidades eléctricas, totalizando 27,400 millones de dólares en 2025.

Como parte de su informe de 2025 sobre automóviles del T-MEC, la Comisión de Comercio Internacional (USITC) encuestó a productores de automóviles y piezas sobre cambios de abastecimiento o nueva producción atribuidos al T-MEC.

La encuesta encontró que la mayoría de los cambios de abastecimiento (82.4%) realizados desde 2018 se atribuyeron completamente a cambios en las reglas de origen del T-MEC, y el restante 17.6% se atribuyó solo parcialmente a cambios en las reglas de origen. También arrojó que la mayoría de los cambios de abastecimiento fueron de Corea del Sur o Japón a América del Norte.

La industria automotriz juega un papel importante en la economía de América del Norte, particularmente en la de los Estados Unidos.

Desde otro ángulo, la industria automotriz aportó 771,000 millones de dólares a la economía estadounidense en 2024 y representó 10.8% de la producción manufacturera total de Estados Unidos.

Según fuentes consultadas por la USTR, la industria automotriz es responsable de 10.1 millones de empleos directos e indirectos en Estados Unidos (aproximadamente 4.9% del total de empleos del sector privado en los Estados Unidos).

Además, la industria estima que cada empleo en un fabricante de automóviles en Estados Unidos crea, en promedio, otros 10 empleos en la cadena de suministro (por ejemplo, productores de autopartes) y en la cadena de suministro (por ejemplo, concesionarios de automóviles) en la economía estadounidense.

De acuerdo con un informe de la USTR, el T-MEC sigue siendo fundamental para las operaciones de la industria automotriz.

“El acceso preferencial al mercado otorgado a los vehículos y piezas originales ha ayudado a integrar la producción norteamericana, y las reglas de origen del Acuerdo han incentivado mayores inversiones, contenido y empleo en la producción automotriz norteamericana, lo que hace que el sector automotriz norteamericano sea más competitivo”, afirmó la USTR.

Casi tres cuartas partes de las exportaciones estadounidenses de autopartes al mundo tienen como destino Canadá y México, y en muchos casos esas piezas regresan a Estados Unidos y se procesan o incorporan a vehículos terminados.

Contenido de EU pierde terreno

La industria afirma que los altos niveles de contenido estadounidense en los vehículos canadienses y mexicanos ejemplifican cómo el T-MEC ha mantenido los beneficios de un sector automotriz norteamericano integrado.

Sin embargo, ha habido una disminución aparente en ese contenido estadounidense desde antes de la implementación del T-MEC.

En 2017, la industria estimó que 85% del contenido de autopartes para vehículos fabricados en Canadá provenía de Estados Unidos, y más de 60% del contenido de autopartes de vehículos ensamblados en México provenía de Estados Unidos.

Pero en 2024, la industria informó que el contenido estimado de origen estadounidense de los vehículos fabricados en Canadá y México cayó a 50 y 35%, respectivamente.

Más allá del T-MEC, otros desarrollos recientes relacionados con el comercio regional han tenido un impacto directo o indirecto en la industria automotriz norteamericana.

Entre ellos se incluyen la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles y compensaciones relacionadas en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la imposición (y posterior eliminación) por parte de Estados Unidos de aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y los aranceles de represalia impuestos por Canadá a los automóviles estadounidenses.