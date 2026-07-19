Alistan proyecto de Cablebús en Puebla

Puebla, Pue. Con una inversión de 6,752.95 millones de pesos, el gobierno del estado construirá el cablebús, proyecto que iniciará sus obras en este año y se tendrá listo con sus cuatro líneas en noviembre del 2029, mismo que prevé mover a casi 19,000 usuarios al día.

De acuerdo con la propuesta ejecutiva entregada al Congreso del estado, el proyecto iniciaría obras a finales de este año tras estudios de factibilidad que comenzaron en el 2025.

Para la ejecución de los recursos se constituyó un fideicomiso con la Banca Mifel, en la cual se irán haciendo aportaciones anuales para hacer el proyecto, por lo que hasta el momento se destinaron 2,516.3 millones de pesos, esto significa 37.2% del total.

En el informe se hace énfasis en que el comité técnico del fideicomiso para el cablebús en Puebla está integrado por la Secretaría de Infraestructura, como Presidencia, además de la subsecretaría de Ejecución de Obra, como Secretaría Ejecutiva.

En términos presupuestarios y fiduciarios, la intervención de la Secretaría de Finanzas se ubica en su calidad de fideicomitente única y en la gestión de las transferencias de recursos al fideicomiso y del pago de honorarios fiduciarios.

También, el documento detalló que la validación técnica de las estimaciones y la conducción operativa del proyecto corresponden a la Secretaría de Infraestructura, en su carácter de dependencia ejecutora y operadora del fideicomiso.

Doppelmayr, a la cabeza

Asimismo, la empresa Doppelmayr México será la ejecutante del sistema de transporte elevado; es filial del conglomerado austriaco-suizo. Asimismo, participan cuatro empresas locales: LAAI, Gurcem, impulsora de Obra y Renta de Maquinaria Pesada y FAVMA Construcción.

En el documento que entregó el coordinador de Gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra, a los legisladores se explicó que el Cablebús que consta de mueve estaciones y abarcará 13.6 kilómetros, por lo que se generará una conexión del sur al centro de la Angelópolis.

Hasta el momento, las autoridades locales estimaron que el costo del viaje será de 12 pesos y será integrado a una tarjeta única de pago como parte del sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), similar al Metrobús.

Además, el proyecto del Cablebús también comprenderá estaciones de bicicletas públicas, mismas que serán pagadas con la tarjeta del sistema de transporte. Es decir, todos los servicios de movilidad estarán en uno solo para su pago.

En el caso del Metrobús poblano (RUTA), son tres líneas en operación desde el 2014, en las cuales se transportan más de 180,000 usuarios al día de norte y sur al centro; además, tiene terminales en los límites con los municipios de Amozoc y San Andrés Cholula.

Asimismo, el gobierno del estado deja en claro que este proyecto no representará deuda alguna.