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Sector hotelero se recupera en Acapulco

La temporada de verano en Acapulco dejará una derrama económica superior a los 2,800 millones de pesos, “los fines de semana con picos que podrían llegar hasta 90 o 95%” de ocupación hotelera, mientras que el promedio se mantendrá entre 70 y el 75% durante las seis semanas del periodo.

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Imagen panorámica de la zona hotelera de Acapulco Guerrero, tomada en febrero de 2026.AFP

Esmeralda Lázaro

La temporada de verano en Acapulco dejará una derrama económica superior a los 2,800 millones de pesos, “los fines de semana con picos que podrían llegar hasta 90 o 95%” de ocupación hotelera, mientras que el promedio se mantendrá entre 70 y el 75% durante las seis semanas del periodo, informó a El Economista, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-servytur) de Acapulco.

“Tenemos una recuperación económica en 90%, esto es una cifra muy positiva, ya que de no tener nada, ahora sólo 10% de cuartos hoteleros no han podido regresar” tras los huracanes Otis (2023) y John (2024) que golpearon el destino, el primero de ellos dejando 15.3 millones de dólares en pérdidas económicas.

Acapulco cuenta con 18,500 cuartos de hotel listos, a los que se suman cerca de 18,000 unidades vacacionales como Airbnb, casas de renta y segundas residencias que ya fueron remodeladas.

“Tenemos 10,000 trabajadores capacitados que están listos para brindar servicio en hoteles, restaurantes y bares; también el abastecimiento en almacenes de los insumos que se van a necesitar para atender con mucho ánimo a los turistas”, dijo.

El Malecón de Acapulco “está renovado completamente, las guarniciones e iluminación”. La institución también asume tareas que le corresponden al municipio como “el mantenimiento que se da a la ciudad, recolección de basura y el barrido fino”, acotó Sidney.

A esto se suma el nuevo modelo de administración de los recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) que obliga a destinar 100% de lo recaudado a la conservación y mantenimiento de las playas, un cambio respaldado por el gremio empresarial del municipio, “ya no vamos a tener la duda de que este dinero se va a desviar, va a haber un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con el que se comprometió Sebastián Ramírez, titular de Fonatur”.

El derecho de Zofemat lo pagan todos los hoteleros, restauranteros, comerciantes y particulares que tienen una concesión o permiso para explotar comercialmente las playas públicas; en el caso de Acapulco la recaudación pasa del gobierno municipal al gobierno del estado, y los recursos se concentrarán en un fideicomiso administrado por Fonatur porque “es quien está limpiando las playas y haciendo infraestructura”.

Bajo el esquema anterior, vigente desde 1991, se obligaba a destinar 20% de lo captado a acciones en playa.

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