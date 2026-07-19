Burnham tomará el mando en RU

Londres. Andy Burnham, apodado el 'Rey del Norte', se convertirá este lunes en el séptimo primer ministro de Gran Bretaña en una década, prometiendo "reconfigurar" la nación para centrarse mejor en los temas que preocupan a la gente, como la crisis del coste de la vida y los servicios deficientes.

Después de que Keir Starmer pronuncie su discurso de despedida frente a su oficina en el número 10 de Downing Street y presente formalmente su dimisión al rey Carlos, Burnham, ex alcalde del Gran Manchester, también se reunirá con el monarca para convertirse tomar el mando como primer ministro.

Burnham, de 56 años, se enfrenta a una larga lista de problemas, desde el bajo rendimiento de los servicios públicos británicos hasta el anémico crecimiento económico, y primero debe presentar a su equipo de ministros.

Agenda

Se prestará atención a las decisiones en materia de impuestos y gasto público, petróleo y gas, y empresas de servicios públicos con bajo rendimiento, a las que desea someter a un mayor control público.

En política exterior, se espera que mantenga una línea de continuidad en asuntos como Ucrania o las relaciones con la Unión Europea, aunque quizás no en lo que respecta a Israel.