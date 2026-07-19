Las crisis petroleras ya no son tan impactantes

NUEVA YORK—El Golfo Pérsico se encuentra en un estado de inestabilidad. No se ha alcanzado un acuerdo duradero para reabrir el Estrecho de Ormuz, ya que Estados Unidos e Irán mantienen posturas muy distantes en sus demandas, y los iraníes tienen mayor influencia que el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos este noviembre. Ante la ausencia de un acuerdo completo, era muy probable que se reanudaran los enfrentamientos, lo que se refleja en el creciente riesgo de un retorno a una guerra a gran escala.

Aun así, los mercados bursátiles subieron ante la esperanza de que un alto el fuego temporal condujera a un acuerdo definitivo, y las reacciones del mercado ante la reciente escalada de tensiones han sido moderadas. El impacto económico general —en términos de crecimiento e inflación— ha sido relativamente modesto. Si bien esta es la mayor interrupción jamás registrada en el suministro mundial de petróleo, las crisis petroleras de la década de 1970 tuvieron un impacto mayor.

La estrategia iraní sigue centrada en la militarización del petróleo, una práctica con larga historia. Algunos historiadores sostienen que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial en parte porque un bloqueo marítimo aliado la privó de petróleo. De manera similar, el Japón imperial tomó la fatídica decisión de atacar la flota estadounidense en Pearl Harbor porque la administración del presidente estadounidense Franklin Roosevelt le había impuesto un embargo petrolero por invadir China, y Stalin afirmaría más tarde que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial porque los soviéticos impidieron que las potencias del Eje se apoderaran de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso.

Tras la guerra, la crisis de Suez de 1956 interrumpió los envíos de petróleo de Oriente Medio a Europa. Francia, el Reino Unido e Israel lanzaron una operación para apoderarse del Canal de Suez tras su nacionalización por Egipto. (Finalmente, se vieron obligados a retirarse bajo la presión de Estados Unidos, cuyo objetivo era evitar un conflicto que pudiera involucrar a la Unión Soviética). Una década después, el detonante inmediato de la Guerra de los Seis Días entre Israel y varios estados árabes fue el intento de Egipto de bloquear los envíos de petróleo iraní a Israel a través del estrecho de Tirán.

Las conmociones geopolíticas de la década de 1970 provocaron una década perdida de estanflación (varias recesiones y alta inflación), mercados bursátiles mundiales débiles y rendimientos de bonos de dos dígitos. Las consecuencias fueron tan graves que la década de 1970 permanece grabada en nuestra memoria colectiva. Pero, al igual que la guerra de este año, las posteriores crisis petroleras de índole política —tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990, la crisis del petróleo de 2000-2001, la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la guerra de doce días contra Irán del año pasado— produjeron efectos económicos y de mercado mucho más leves.

Existen varias razones para ello. Para empezar, después de la década de 1970, los productores de la OPEP se dieron cuenta de que utilizar el petróleo como arma puede ser contraproducente. Una crisis de precios del petróleo lo suficientemente grave como para provocar estanflación global acabará provocando un colapso de la demanda y los precios del petróleo, como ocurrió en 1981-1982. Por lo tanto, algunos actores responsables, como Arabia Saudita y los Estados del Golfo, han estado dispuestos (y han podido) aumentar la oferta cuando las crisis geopolíticas desencadenan alzas en los precios del petróleo.

Además, desde la década de 1970, las mejoras en la eficiencia energética han tendido a reducir la proporción de petróleo importado utilizado en la producción y el consumo. Y el poder de mercado de la OPEP ha disminuido a medida que sus miembros han priorizado sus propios intereses por encima de la necesidad de actuar de forma coordinada (siendo los Emiratos Árabes Unidos el desertor más reciente), y a medida que han surgido nuevas fuentes de suministro, sobre todo en Estados Unidos tras su revolución energética basada en el gas de esquisto.

Tras las crisis de la década de 1970, los principales consumidores de petróleo —entre ellos Estados Unidos, Europa, China y Japón— acumularon reservas estratégicas que podían liberarse ante un fuerte aumento de los precios (una importante fuente de resiliencia este año). Además, las alternativas al petróleo —gas natural, energías renovables y nuevos reactores nucleares modulares más seguros (con la posible llegada de la energía de fusión en la próxima década)— han ganado terreno y cuota de mercado. De cara al futuro, una parte cada vez mayor de la demanda energética (a través de vehículos eléctricos y baterías) se cubrirá con electricidad que puede producirse sin petróleo.

Al mismo tiempo, la respuesta macroeconómica estándar (tanto fiscal como monetaria) a las crisis petroleras ha mejorado, lo que ha contribuido a evitar una desanclaje de las expectativas de inflación al estilo de la década de 1970. En parte como consecuencia de estos factores, las crisis petroleras se han vuelto menos persistentes y más breves que las de la década de 1970, que se prolongaron durante aproximadamente una década. La crisis petrolera de 1990-91 duró nueve meses, la de 2000-01 fue aún más breve, y la que siguió a la guerra de los doce días del año pasado duró solo unas pocas semanas.

Finalmente, y lo más importante, a diferencia de episodios anteriores en los que las tendencias macroeconómicas y de mercado estuvieron dominadas por una crisis petrolera que se convirtió en una crisis de oferta agregada negativa, la situación actual presenta una crisis de oferta agregada positiva a largo plazo en forma del auge de la inversión en IA. Los vientos favorables de la industria tecnológica están impulsando un mayor crecimiento y una menor inflación en muchos países y regiones, lo que explica por qué las acciones estadounidenses alcanzaron nuevos máximos incluso cuando el petróleo superaba los 100 dólares por barril esta primavera. Si bien desde entonces se ha producido una corrección tras la reanudación de las hostilidades, esta ha sido moderada.

Por supuesto, si las últimas escaramuzas derivan en una escalada total de las hostilidades, las consecuencias económicas y las implicaciones para el mercado podrían ser más graves, y un conflicto prolongado aumentaría el riesgo de una verdadera estanflación. Este no es el escenario base; sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que los riesgos extremos son mayores de lo que los mercados financieros están reflejando actualmente.

El autor

Nouriel Roubini, estratega económico sénior de Hudson Bay Capital Management, es profesor emérito de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y autor, entre otros libros, de Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022).

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