Restrepo busca en EU capital para sector energético en Colombia

En el cuarto día de su agenda en Washington, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el resto de los miembros de la delegación del Gobierno entrante sostuvieron un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con el objetivo de iniciar una fase de cooperación y traer inversión para el sector energético. Según explicó, en la reunión se abordaron aspectos relacionados con la parálisis de los proyectos energéticos y de inversión en el país durante los últimos años, así como la importancia de establecer las relaciones entre Colombia y EU.

Restrepo también puso sobre la mesa la "necesidad de avanzar hacia una transición energética responsable, que aproveche de manera sostenible la riqueza natural del país y garantice energía limpia, asequible y suficiente para las familias, las empresas y la competitividad nacional".

El Gobierno entrante recalcó que trabajará en diferentes proyectos que permitan fortalecer la seguridad energética para hacerle frente al fenómeno de El Niño, que podría ser el más intenso de los últimos setenta años. También buscará reactivar las iniciativas de exploración de gas y de atracción de inversión para "garantizar un suministro confiable y el crecimiento económico". Por otra parte, el vicepresidente electo se reunió con Karan Bhatia, global head of gobernment affairs & public policy de Google y su equipo para avanzar en la transformación del país en una potencia de la tecnología y la IA.