Cobre sube, pero empleo minero en Chile no mejora

“Una paradoja minera”. Así califican algunas de las voces más relevantes del sector minero chileno lo que está sucediendo con las principales cifras macroeconómicas de la industria, que llevan meses en rojo, a pesar de los históricos precios de los metales y la seguidilla de anuncios de millonarias inversiones en proyectos. Así, mientras el Índice de Actividad Económica (Imacec) cayó 0.9% en mayo -encadenando cinco retrocesos mensuales consecutivos-, en un doble click a la cifra se observa que el indicador fue arrastrado principalmente por la actividad minera, que restó 1.5 puntos al crecimiento del mes tras contraerse 11.6% interanual.

Pero no solo eso. En la vereda del empleo, las personas ocupadas bajo el paragua de la actividad minera (“Explotación de Minas y Canteras”, como lo define el INE) acumulan tres trimestres consecutivos con caídas, tocando las 291,000 entre marzo y mayo, 7.4% menos que los 314,000 ocupados registrados en el mismo período del año anterior.

“¿Qué pasa con la minería?” es una pregunta que se repite en seminarios recientes relacionados a la industria y su desarrollo.

“Las cifras muestran una pérdida de dinamismo que venimos advirtiendo hace tiempo”, comenta para este artículo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco. “Pese al favorable escenario internacional, con altos precios del cobre y una creciente demanda por minerales críticos, aún no logramos traducir ese contexto en mayor producción y empleo”. Según indica el líder gremial, “es importante mirar ambos indicadores en conjunto”, porque “cuando la producción minera pierde dinamismo, inevitablemente termina afectando la generación de empleo, la inversión, los encadenamientos productivos y la recaudación fiscal”. El encargado del área de análisis minero de Plusmining, Andrés González, analiza que la caída en el Imacec Minero “responde esencialmente a una menor producción minera, que viene bajando ininterrumpidamente de forma interanual desde agosto de 2025 hasta mayo de 2026. Es decir, Chile lleva 10 meses seguidos de caída interanual”.

Tal como detalla el director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, la producción de cobre, el principal producto minero y de exportación del país, que genera 88% del PIB minero, disminuyó 8,8% en los cinco primeros meses de 2026 respecto del mismo periodo de 2025, es decir: 198 mil toneladas menos. “Esta caída se debió principalmente a una menor producción de Codelco de 64 mil toneladas (-12.2%) y del sector privado por 134 mil toneladas (-7.8%)”, dice respecto de lo que va de 2026.

Ambos expertos comentan que las bajas productivas se deben a los “sospechosos de siempre”: bajas leyes del mineral, agotamiento de los óxidos, envejecimiento de las faenas y mayores costos. El empleo en minería anotó el mayor retroceso sectorial en el último trimestre informado por el INE. En lo que va de 2026, el sector ha perdido casi 15,000 ocupados. Y, al comparar los últimos cuatro trimestres móviles con igual período del año pasado, el empleo promedio del sector cayó 1.6%, es decir, cerca de 5,000 empleos.