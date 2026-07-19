Interés privado por energías renovables en Jalisco cuadruplica meta

Guadalajara, Jal. La demanda de electricidad para la expansión industrial en Jalisco está impulsando un interés sin precedentes de la Iniciativa Privada por desarrollar proyectos de generación renovable, comentó a El Economista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), Manuel Herrera Vega.

Precisó que actualmente, la cartera de inversiones interesadas en el estado equivale a casi 10,000 Megawatts (MW), una cifra que cuadruplica la meta oficial de 2,400 MW de energías limpias prevista para el 2030.

El funcionario estatal aseguró que, a diferencia de otros sectores, los proyectos energéticos no han resentido el impacto de la incertidumbre macroeconómica, debido a que existe certeza sobre el crecimiento de la demanda eléctrica.

“Por ejemplo, la empresa Flex necesita 100 Megawatts más en alta tensión, Foxconn necesita 400 Megawatts adicionales para el 2029; entonces, todos estos proyectos suman esa demanda de 4,000 Megawatts adicionales para 2030. La demanda ya está y el que se instale tiene vendida la energía", subrayó el titular de SEDES.

Explicó que el interés de los inversionistas responde a necesidades concretas de consumo por parte de la industria instalada y de nuevas empresas que llegarán al estado.

Añadió que, si bien no todos los proyectos podrán concretarse ya que deberán ajustarse a la planeación vinculante que desarrollan la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el volumen de iniciativas refleja la confianza del sector privado en el mercado energético jalisciense.

Plan de Desarrollo Energético

Como parte de su Plan de Desarrollo Energético, el gobierno de Jalisco estableció como objetivo incorporar 4,000 MW adicionales de capacidad eléctrica hacia el 2030, de los cuales 2,400 MW deberán provenir de fuentes renovables y 1,600 MW de generación convencional.

La meta permitirá que, junto con el crecimiento de la generación distribuida -hogares y empresas que producen su propia electricidad-, alrededor de 60% de la electricidad del estado provenga de energías renovables al finalizar la actual administración estatal.

Sólo para este 2026, SEDES prevé concretar aproximadamente 1,000 MW en nuevos proyectos renovables, cuyos procesos de construcción podrían iniciar antes de concluir el año.

“La mayoría son proyectos en el esquema de participación mixta; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una convocatoria de participación mixta que son estos proyectos donde un privado va a invertir para asociarse con CFE. En este esquema vienen la mayoría para el estado de Jalisco, y también hay proyectos de participación 100% privada”, indicó Herrera Vega.

Avanza ciclo combinado

El funcionario estatal confirmó que el proyecto de una nueva planta de ciclo combinado en Jalisco prácticamente concluyó todos los procesos de autorización del gobierno federal y su construcción es ya un hecho.

La primera etapa contempla una inversión cercana a 650 millones de dólares para instalar 500 MW de capacidad, con posibilidad de ampliarse posteriormente hasta 1,000 MW.

El proyecto formará parte de la estrategia para fortalecer la oferta eléctrica del estado.