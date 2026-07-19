Bx+ prevé un mejor segundo trimestre para grupos financieros y que retomen ritmo positivo

Esta semana los grupos financieros (bancos) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) iniciarán con el reporte de sus resultados para el segundo trimestre del 2026.

El área de análisis bursátil de Ve por Más (Bx+) espera un mejor segundo trimestre para estos grupos, reactivando la colocación de crédito por una estabilización de las tasas de interés (6.50% la de referencia), así como por las estrategias individuales de cada institución.

“El sector financiero podría presentar un segundo trimestre mejor de manera secuencial, reactivando la colocación de crédito por la tasa de interés, además de las estrategias individuales de los grupos”, señaló en su análisis.

Agregó: “los factores que hemos observado en trimestres previos comienzan a cambiar, disminuye la brecha en tasa de interés en los últimos 12 meses, y la normalización de la base de comparación”.

Reactivación de la cartera por tasas

El análisis de Bx+ explicó que generalmente en el primer trimestre de cada año se refleja un menor dinamismo para el sector financiero, además de que trata de ser resiliente ante la debilidad de la economía, lo que termina afectando la demanda de crédito.

Agregó que, respecto a la tasa de interés, en el segundo trimestre del 2025 la de referencia terminó en 8.0%, y en el mismo periodo del 2026, concluyó en 6.50%, un diferencial de 150 puntos base, reduciendo la brecha que se había registrado en trimestres anteriores.

“Por un lado, un menor costo de crédito hace más atractiva la colocación, además de beneficiar el margen financiero. Sin embargo, los ingresos por intereses podrían verse mermados”, enfatizó.

Por otra parte, puntualizó que la comparación anual del tipo de cambio afecta los ingresos en dólares de algunos clientes de la banca, además del pago de deuda en dólares y transacciones de remesas.

“Este trimestre se compara 17.38 pesos (por dólar) promedio del segundo trimestre del 2026, respecto al 19.50 pesos del segundo trimestre del 2025. Esto es una apreciación de 10.9% año contra año”.

En este sentido, el análisis detalló que la cartera de crédito neto de la banca múltiple, con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportó un aumento de 6.4% año contra año en mayo, reflejando un par de meses con ligero repunte en la cartera, luego de más de 12 meses con tendencia de desaceleración.

Añadió que a tasa mensual, la cartera de crédito aumentó 0.74%, hilando tres meses con variaciones positivas, donde parece haber rebotado luego de un mínimo en febrero.

“En general, esperamos que los grupos financieros reporten cifras similares en crecimiento de su cartera de crédito, y poco a poco están retomando un ritmo positivo. Aunque las condiciones económicas y comerciales no fueron las deseadas, ya las decisiones podrán ser tomadas sin incertidumbre hacia la segunda mitad del año”, argumentó.

Gentera, Banorte y Regional, con crecimiento en utilidad

El análisis de Bx+ explicó que en el caso de Gentera, podría seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de la colocación de crédito, y se calcula un incremento de 25.9% en la utilidad neta.

En el caso de Banorte, apuntó que el banco podría recuperar dinamismo, por lo que se proyecta un crecimiento en el margen financiero, apoyado por el incremento de su cartera total ante una tasa de interés más atractiva, terminando con una mejora de 5.7% en la utilidad neta.

Para Regional, estima un crecimiento de 28.5% en el margen financiero, y que la utilidad neta mejore un 3.7 por ciento.

En tanto, para Inbursa, la expectativa es de una disminución de 2.8% en la utilidad neta, ante el deterioro de ingresos financieros, presiones operativas y debilidad en otros negocios del grupo, como seguros.

En el caso de BanBajío, de acuerdo con el análisis, el consenso proyecta un crecimiento de 16.6% en ingresos, reflejando el desempeño de la empresa por impulsar el crédito orgánico por pymes principalmente.

“De esta forma, se espera que el resultado neto operativo aumente 4.1%, mientras que la utilidad neta podría contraerse por ajustes en los costos financieros, principalmente en reservas”.