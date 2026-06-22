ONU-Habitat pone la mirada en el coliving como alternativa ante la crisis de vivienda urbana

Un modelo de vivienda desarrollado en Guadalajara fue seleccionado por ONU-Habitat para integrarse al Practices Hub del World Urban Forum 2026 (WUF13), un espacio que concentra iniciativas urbanas de distintas partes del mundo que buscan responder a problemas relacionados con el acceso a la vivienda, la movilidad y la sostenibilidad de las ciudades.

La inclusión del proyecto ocurre en un contexto en el que organismos internacionales han advertido sobre el deterioro de la asequibilidad de la vivienda en las principales zonas urbanas.

El incremento de los precios de compra y renta ha impulsado la búsqueda de alternativas habitacionales dirigidas a personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda bien ubicada.

De acuerdo con información de Estudio 3.14, firma que desarrolló el modelo, el Practices Hub fue presentado por primera vez durante el WUF13 y reunió 171 prácticas provenientes de 88 países. La exhibición formó parte del foro celebrado en Bakú, Azerbaiyán, entre el 18 y el 22 de mayo del 2026.

Proyecto de SiVi Coliving en OblatosCortesía Estudio 3.14

El modelo seleccionado corresponde a SiVi Coliving, un esquema de vivienda en renta que plantea una alternativa a los formatos tradicionales de arrendamiento. Su propuesta consiste en ofrecer espacios habitacionales privados complementados con áreas compartidas y servicios comunitarios en ubicaciones cercanas a corredores de transporte público.

Según Estudio 3.14, el proyecto fue concebido para funcionar en zonas urbanas consolidadas y conectadas. La firma explica que se trata de una propuesta que “explora nuevas formas de acceso a la vivienda desde el sector privado con enfoque comunitario y urbano”.

¿Qué es el coliving?

El concepto de coliving ha ganado presencia en diversas ciudades durante los últimos años. A diferencia de los esquemas convencionales de renta, este modelo busca aprovechar espacios compartidos para reducir costos de ocupación y facilitar el acceso a ubicaciones que normalmente resultarían inaccesibles para personas que viven solas o para hogares pequeños.

Otro de los elementos que distingue a este tipo de desarrollos es su vinculación con estrategias de desarrollo orientado al transporte. Este enfoque promueve la construcción de vivienda cerca de estaciones y corredores de movilidad con el objetivo de reducir tiempos de traslado y disminuir la dependencia del automóvil.

De acuerdo con Estudio 3.14, SiVi comenzó a desarrollarse en el 2017 y opera desde el 2021. La iniciativa surgió a partir de procesos de investigación aplicada, análisis territorial y trabajo con usuarios para identificar necesidades habitacionales en entornos urbanos de alta demanda.

La firma también señala que el modelo se apoya en herramientas digitales para identificar ubicaciones con potencial de desarrollo. En ese sentido, informó que existen más de 2,600 predios identificados en Guadalajara como susceptibles de albergar proyectos con características similares.

Según Estudio 3.14, el modelo “propone una alternativa a los modelos tradicionales de vivienda mediante un sistema de renta asequible orientado a personas independientes y parejas jóvenes”. La empresa añade que la propuesta busca aprovechar la infraestructura urbana existente y acercar la vivienda a zonas con acceso a servicios y transporte.

La relevancia de la selección radica en que las prácticas incorporadas al Practices Hub pasarán a formar parte de la futura Housing Knowledge Platform de ONU-Habitat, un repositorio internacional destinado a documentar experiencias relacionadas con vivienda y desarrollo urbano.