Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos de este jueves 18 de junio

La Copa del Mundo 2026 arranca este jueves su Segunda Jornada de la Fase de Grupos en la cual la Selección Mexicana de Futbol vuelve a estar en la mira de los fanáticos.

En el octavo día de esta justa deportiva, las selecciones de los Grupos A y B continuarán con la contienda para clasificar a la siguiente ronda.

Este 18 de junio, el primer encuentro está programado a las 10:00 am (tiempo del centro de México) en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este jueves 18 de junio:

República Checa y Sudáfrica jugarán sin red

Las selecciones de República Checa, también llamada Chequia, y Sudáfrica serán las primeras en medirse este jueves en punto de las 10:00 am y lo harán sin red tras sus derrotas en sus respectivos debuts ante Corea del Sur y México.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, será el escenario del arranque de la segunda jornada para el Grupo A del Mundial 2026.

Los sudafricanos no tuvieron el mejor de sus estrenos en el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca y cayó ante El Tri por un claro 2-0, en un choque en el que no dejó buena imagen y además acabó con nueve jugadores, mientras que el combinado centroeuropeo no pudo contener la remontada del asiático y acabó perdiendo por 2-1 tras un encuentro algo discreto.

En tanto, República Checa intentará reaccionar después de un mal regreso a un Mundial 20 años y de cara a no quedarse sin opciones de pasar a los cruces como ya le sucediese en la cita de Alemania 2006.

Dos resultados que dejan a estas dos selecciones sin puntos en su casillero y que complican el futuro de ambas en esta Copa del Mundo y que sólo aclararán si aparcan cualquier tipo de especulación y se lanzan decididamente a por una victoria que les haría recuperar muchas de sus opciones para la jornada final a la espera de lo que suceda entre sus verdugos.

Posibles alineaciones de República Checa y Sudáfrica:

República Checa : Kovár; Chaloupek, Hranác, Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Hlozek, Schick y Provod.

: Kovár; Chaloupek, Hranác, Krejcí; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Hlozek, Schick y Provod. Sudáfrica : Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbozaki; Mokoena, Mbatha; Appollis, Adams, Mokofeng; y Foster.

: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbozaki; Mokoena, Mbatha; Appollis, Adams, Mokofeng; y Foster. Árbitra : Tori Penso (USA).

: Tori Penso (USA). Estadio : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Fecha y horario: Jueves 18 de junio a las 10:00 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido República Checa vs. Sudáfrica?

Los fanáticos ver este partido en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Suiza y Bosnia-Herzegovina apuntan al liderato

El Estadio de Los Ángeles será el escenario para que Suiza y Bosnia-Herzegovina, se disputen a la 1:00 pm (tiempo del centro de México) el liderato del grupo B, en el que todas las selecciones suman un punto tras igualar en el debut del campeonato.

El conjunto helvético parte, a priori, como favorito para lograr auparse al liderato pese al empate (1-1) contra la Qatar de Julen Lopetegui.

A pocos kilómetros del Monte Lee, donde el cartel de Hollywood se alza sobre la megalópolis, el grupo de Murat Yakin afrontará por segunda vez en su historia a Bosnia y Herzegovina, que le ganó (2-0) en ese precedente hace una década en Zúrich.

Alineaciones posibles de Suiza y Bosnia y Herzegovina

Suiza : Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas y Embolo.

: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas y Embolo. Bosnia y Hersegovina : Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic y Lukic.

: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic y Lukic. Árbitro : Joao Pedro Silva Pinheiro (POR).

: Joao Pedro Silva Pinheiro (POR). Estadio : Estadio Los Ángeles (Estados (Unidos).

: Estadio Los Ángeles (Estados (Unidos). Fecha y hora: Jueves 18 de junio a la 1:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Suiza vs. Bosnia-Herzegovina?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

La anfitriona Canadá teme otro tropiezo decisivo ante Catar

La selección de Canadá aplicar lo aprendido tras su empate 1-1 ⁠en el debut frente a Bosnia y Herzegovina e imponer su autoridad en el partido del Grupo B del Mundial que disputará a las 4:00 pm de este jueves ante Qatar en Vancouver.

El empate inaugural dejó el tablero sin jerarquías en el Grupo B. Canadá igualó (1-1) ante Bosnia y Herzegovina y Catar firmó el mismo resultado frente a Suiza, por lo que los cuatro equipos llegan con un punto y con margen intacto para pelear por las dos primeras plazas y también por una posible clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

Además, alcanzar cuatro puntos tras estas dos primeras jornadas dejaría a cualquiera de los dos combinados en una posición muy favorable para estar en las eliminatorias. Para Canadá, sin embargo, la sensación fue agridulce, al no poder sumar el triunfo en su estreno tras una emotiva ceremonia inaugural.

La selección canadiense mantiene argumentos importantes para confiar. Jonathan David continúa siendo el gran referente ofensivo y alrededor del delantero gira una generación que quiere confirmar el crecimiento vivido en los últimos años. Ismaël Koné, Tajon Buchanan o el propio Larin forman parte de una selección que quiere aprovechar el impulso de jugar en casa y evitar un escenario incómodo antes del cierre del grupo.

Enfrente aparece una Catar que llega con un estado de ánimo muy distinto al que reflejan sus resultados recientes. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui apenas había ganado confianza en los meses previos al torneo, pero el empate ante Suiza le supo casi como una victoria por la manera en que llegó.

Los cataríes resistieron durante muchos minutos el control helvético y terminaron encontrando premio en el descuento gracias a un cabezazo de Boualem Khoukhi que castigó la falta de tensión defensiva rival. El 1-1 confirmó que el campeón asiático sigue siendo una selección incómoda, competitiva y con recursos para sobrevivir incluso cuando no domina.

Posibles alineaciones de Canadá y Catar:

Canadá : Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Koné, Eustáquio, Buchanan, Shaffelburg; Jonathan David y Larin.

: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Koné, Eustáquio, Buchanan, Shaffelburg; Jonathan David y Larin. Catar : Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed; Madibo, Laye, Jassem Gaber; Afif, Edmilson; Almoez Ali.

: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed; Madibo, Laye, Jassem Gaber; Afif, Edmilson; Almoez Ali. Árbitro : Cristián Marcelo Garay Reyes (CHI).

: Cristián Marcelo Garay Reyes (CHI). Estadio : Estadio BC Place, Vancouver (Canadá).

: Estadio BC Place, Vancouver (Canadá). Fecha y horario: Jueves 18 de junio 4:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Canadá vs. Qatar?

En México este juego solo podrá ser visto por streaming en ViX Premium (Pase Mundial).

México buscará el liderato contra Corea del Sur

Mantenerse como líder del Grupo A es objetivo de máxima prioridad para la Selección Mexicana, que enfrentará a una amenazante Corea del Sur el jueves en punto de las 7:00 pm (tiempo del centro de México) en el estadio de Guadalajara, Jalisco, donde los Tigres de Taeguk han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento de las Chivas.

El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre repetiría como local en el monumental escenario de Ciudad de México.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México a segundo lugar. Y la caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica.

Si México quedara como segundo del Grupo A, tendría que ir a Los Ángeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston para los siguientes encuentros.

Aunque en la selección surcoreana los reflectores apuntan permanentemente al extremo Son Heung-Min, otro hombre clave para el partido contra México es el director técnico Hong Myung-Bo.

Hong ha enfrentado a México cuatro veces en diversas facetas, como jugador, directivo y entrenador de Corea del Sur.

Su primer duelo contra el Tri fue como futbolista en la fase de grupos en el Mundial Francia 1998.

En 2025, Corea, dirigida por Hong, fue uno de los sinodales más complicados en la preparación de México para este Mundial. El Tri rescató un apurado empate 2-2.

Para Hong, "México es una potencia" que se dificultará aún más por el abrumador apoyo de sus aficionados, "algo que puede someter al equipo rival a una gran presión".

De acuerdo con el ranking de la FIFA, Corea del Sur es el rival mejor calificado de México en esta fase de grupos.

Alineaciones posibles de México y Corea del Sur:

México : Rangel; Gallardo, Vásquez, E. Álvarez, Reyes; Mora, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez.

: Rangel; Gallardo, Vásquez, E. Álvarez, Reyes; Mora, Lira, Fidalgo; Quiñones, Alvarado y Jiménez. Corea del Sur : Kim Seung-gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung y Son Heungmin.

: Kim Seung-gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung y Son Heungmin. Árbitro : Gustavo Tejera (URU).

: Gustavo Tejera (URU). Estadio : Estadio de Guadalajara.

: Estadio de Guadalajara. Fecha y horario: Jueves 18 de junio a las 7:00 pm.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs. Corea del Sur?

El segundo encuentro del TRI en esta justa deportiva podrá disfrutarse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

La cita es a las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

¿A qué hora son los partidos del Mundial del jueves 18 de junio?

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos, a las 10:00 am.

Suiza vs. Bosnia (Grupo B), en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, a las 1:00 pm.

Canadá vs. Qatar (Grupo B), en el BC Place de Vancouver, Canadá, a las 4:00 pm.

México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, México, a las 7:00 pm.

(Con información de AFP, Reuters y Europa Press.)