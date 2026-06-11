Calendario del Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los juegos de la fase de Grupos

La Copa del Mundial 2026 arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Te compartimos el calendario de los 72 partidos de la Fase de Grupos que se disputarán en esta justa deportiva que por primera vez contará con tres sedes anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

En total, el Mundial 2026 tendrá 104 partidos, una cifra récord que supera ampliamente los 64 encuentros que se jugaron en las últimas ediciones.

El aumento de juegos en esta justa deportiva responde al nuevo formato aprobado por la FIFA, que incorpora más equipos y una ronda eliminatoria adicional.

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y se desarrollará en 16 ciudades sede repartidas entre los tres países anfitriones.