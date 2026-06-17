México y Corea del Sur pelearán este jueves por el liderato del Grupo A en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará este jueves a Corea del Sur en un partido que podría marcar el rumbo del Grupo A del Mundial de 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut y buscarán dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final en el Estadio Guadalajara, en Jalisco.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, está programado para las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) de este 18 de junio y confrontará a dos selecciones que iniciaron con la victoria su participación en la Copa del Mundo.

México busca mejorar su imagen tras el debut

El equipo dirigido por Javier Aguirre comenzó su camino mundialista con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, más allá del resultado, el desempeño dejó dudas sobre el funcionamiento colectivo del conjunto nacional.

Tras el encuentro, el propio Aguirre reconoció que a su equipo le faltó mayor ambición ofensiva para ampliar la ventaja cuando el rival quedó con un hombre menos en el terreno de juego.

Pese a ello, México contará con delanteros en buen momento. Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026, mientras que Raúl Jiménez volvió a anotar en una Copa del Mundo después de tres participaciones mundialistas.

Corea del Sur llega impulsada por sus figuras

El conjunto asiático también sumó tres puntos en la primera fecha tras remontar y vencer 2-1 a la República Checa en Guadalajara. La selección surcoreana fue liderada por Lee Kang-in, futbolista del Paris Saint-Germain, quien participó activamente en la remontada al asistir el gol del empate.

Junto a él destaca Hwang In-beom, mediocampista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que se ha consolidado como pieza clave del equipo. Además, Corea del Sur cuenta con la experiencia de Son Heung-min, referente y capitán de la selección asiática, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de su país.

Corea del Sur tampoco ha estado exenta de controversias durante su estancia en México. En los días previos al encuentro ante el Tri, la selección asiática protagonizó un conflicto con medios de comunicación de su país, luego de que algunos periodistas fueran señalados por realizar comentarios burlones sobre el servicio militar de su capitán, Son Heung-min.

En solidaridad con su máxima figura, los futbolistas decidieron suspender temporalmente las entrevistas con la prensa surcoreana, una medida que obligó a la intervención de la Federación de Futbol de Corea y que ha generado debate en su país a pocos días de uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Un resultado que puede definir el grupo

El choque entre mexicanos y surcoreanos adquiere una relevancia especial porque ambos lideran el Grupo A con tres unidades. Una victoria permitiría al ganador acercarse significativamente a la clasificación y tomar ventaja rumbo a la última jornada.

Sin embargo, el panorama del sector también depende de lo que ocurra entre República Checa y Sudáfrica. Si los europeos consiguen el triunfo, podrían mantenerse en la pelea por los primeros puestos y aumentar la presión sobre México y Corea del Sur de cara al cierre de la fase de grupos.

Para el Tricolor, el escenario cobra aún más importancia debido a que enfrentará a la República Checa en la tercera y última jornada, un partido que podría resultar decisivo para definir las posiciones finales del grupo.

México y Corea del Sur, en la historia del Mundial

La historia reciente favorece a la Selección Mexicana. El conjunto nacional derrotó a Corea del Sur en los Mundiales de Francia 1998 y Rusia 2018. Además, ambas selecciones disputaron un partido amistoso en 2025 que terminó empatado, por lo que el encuentro de este jueves servirá para desempatar una rivalidad que ha ganado relevancia en los últimos años.

De esta manera, tanto México como Corea del Sur llegan a este duelo decisivo con asuntos extradeportivos en el foco de atención: el Tricolor tras las críticas por su desempeño pese a la victoria sobre Sudáfrica, y los surcoreanos en medio de la tensión entre el plantel y parte de la prensa de su país.

Alistan operativo de Seguridad en Guadalajara

El encuentro ante Corea del Sur, la Selección Mexicana también ha sido objeto de un amplio operativo de seguridad en Guadalajara. El equipo de Javier Aguirre se hospedará en un hotel con acceso restringido y altos estándares de privacidad, por lo que desde temprana hora se implementaron cierres viales en las inmediaciones del inmueble.

Además, elementos de la Guardia Nacional y personal de seguridad privada resguardan la zona para garantizar la concentración del plantel. Pese al dispositivo, se espera la presencia de decenas de aficionados que buscarán brindar su apoyo al Tricolor antes de un partido que podría ser determinante para el liderato del Grupo A.

Posibles alineaciones

México: Rangel; Reyes, Edson Álvarez, Vásquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Mora; Alvarado, Quiñones y Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Ki-hyuk; Seol Young-woo, Lee Tae-seok, Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Kang-in, Lee Jae-sung y Son Heung-min.

Datos del partido México vs. Corea del Sur