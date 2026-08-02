“Estoy muy entero”; Lula va por la reelección

Sao Paulo A sus 80 años, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se declaró ayer estar "muy entero" al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre, sobre las que se cierra la sombra de Donald Trump.

Lula fue proclamado candidato durante una convención de su Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo, corazón económico de la primera potencia latinoamericana.

“Quiero luchar contra la vejez, (...) no quiero andar arrastrando las piernas”, dijo frente a 3,000 seguidores que entonaron la canción “Lula, guerrero del pueblo brasileño” y alzaron carteles con inscripciones como “Brasil no se entrega”.

“No a la invasión”

De regreso al poder en 2023 tras sus dos primeros gobiernos (2003-2010), el exobrero y líder sindical se enfrentará al candidato derechista Flávio Bolsonaro, de 45 años.

La campaña se abre en medio de tensiones con el gobierno de Trump, aliado de los Bolsonaro y quien ha apoyado a varios candidatos victoriosos en América Latina.

Lula no mencionó a su par estadounidense en su discurso, pero el acto estuvo cargado de alusiones a la defensa de la soberanía y la pelea contra el "intervencionismo" extranjero.