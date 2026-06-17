Jalisco implementará operativo para seguridad y movilidad en el México vs. Corea del Sur

Guadalajara, Jal. Para contribuir al orden, la movilidad y la seguridad durante el partido entre México y Corea del Sur que se celebrará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, el gobierno de Jalisco implementará medidas como el trabajo a distancia por parte de las dependencias administrativas del Estado.

La medida busca reducir desplazamientos, facilitar la movilidad urbana y permitir una mejor operación de los servicios, informó el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora.

"Es importante señalar que las áreas de Seguridad, Protección Civil, atención a emergencias y los servicios médicos seguirán teniendo los servicios al 100% de su capacidad para atender la necesidad de todas y todos los ciudadanos", subrayó el funcionario.

El gobierno estatal exhortó a las empresas, comercios y centros de trabajo del sector privado para que, en la medida de lo posible, implementen esquemas de trabajo a distancia, principalmente en los municipios donde habrá actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

El objetivo, expresó Zamora Zamora, es disminuir la carga vehicular y favorecer una mejor movilidad.

Hace unos días, el gobernador Pablo Lemus, anunció que este jueves también habrá suspensión de clases.

"Como lo anunció el gobernador, las actividades escolares permanecerán completamente suspendidas durante este jueves 18 de junio, y en Jalisco atendemos las disposiciones emitidas por el gobierno federal y seguiremos trabajando de manera coordinada para garantizar la movilidad, la seguridad y sobre todo la felicidad en este gran evento, que es la Copa del Mundo", indicó el Secretario General de Gobierno.

Medidas voluntarias para IP

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco, aclaró a las empresas locales que la disposición del gobierno estatal para que las dependencias estatales privilegien el trabajo a distancia, "no contempla una suspensión obligatoria para las empresas y centros de trabajo del sector privado, por lo que cada organización podrá operar conforme a sus necesidades y condiciones particulares".

A través de un comunicado, la dependencia indicó que la experiencia registrada durante la inauguración del Mundial 2026 el pasado 11 de junio, dejó aprendizajes importantes para el sector empresarial.

"En un sondeo realizado por Coparmex Jalisco, 9 de cada 10 empresas reportaron haber mantenido la asistencia habitual de sus colaboradores durante la jornada inaugural. Diversas empresas señalaron que la comunicación anticipada, la flexibilidad operativa y las activaciones internas fueron factores clave para mantener la continuidad de las operaciones y facilitar la participación de sus equipos en este evento", señala el documento.

Por esta razón, Coparmex Jalisco recomendó a las empresas valorar medidas de organización interna que contribuyan a mantener la productividad y facilitar la movilidad de sus colaboradores, entre ellas, flexibilidad en horarios de entrada y salida, esquemas de trabajo remoto cuando las funciones lo permitan, planeación anticipada de reuniones, entregas y actividades operativas, así como activaciones internas que favorezcan la convivencia y el sentido de pertenencia sin afectar la operación.