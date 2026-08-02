Marruecos no es fiable: presidente de Ceuta

Ceuta. Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos durante una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado ayer domingo por la policía y el ejército.

La mayoría de las aproximadamente 60,000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos.

“El último dato que tenemos es 72”, dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser consultado por el número de fallecidos. El balance anterior era de 67 muertos.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta el domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia de migrantes.

El presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas dijo a El País que “Marruecos ha demostrado que no es fiable, hay que exigirle respeto”.

Vivas recuerda que policías de Marruecos dieron instrucciones a los inmigrantes y no impidieron la salida masiva hacia España.

Algunos migrantes se ahogaron y otros resultaron aplastados al intentar escalar un rompeolas y la valla fronteriza. Muchos se habían visto empujados a emigrar por las dificultades económicas y animados por rumores difundidos en las redes sociales.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, culpó a las redes de tráfico de personas de explotar a los migrantes vulnerables y de difundir interpretaciones engañosas sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo español según la cual los migrantes interceptados en el mar no pueden ser devueltos sumariamente en ausencia de una barrera física.

El Gobierno de Marruecos , después de 72 horas de silencio, dijo que la tragedia se debió a “malas interpretaciones” de la ley española.

Dudas

El acercamiento diplomático entre España y Argelia, este último país enemigo de Marruecos, despertó dudas sobre la posible implicación del rey de Marruecos en la avalancha de migrantes hacia territorio español.

Diversos gobiernos usaron las imágenes de lo ocurrido para incubar miedo. Uno de ellos fue el presidente estadounidense Donald Trump quien declaró a Fox News que, de no ganar los republicanos las elecciones presidenciales en 2028, escenas como las de Ceuta podrían ocurrir en Estados Unidos.

Fue a través de las redes sociales como se detonó una especie de efecto mimético entre los participantes.

Según un informe de Rtve, los hashtag #fnideq, #ceuta, #haraga, #Hraga 0 #Hima se multiplicaron en las redes sociales durante la última semana.