En vilo, fusión de Banco BPM con Monte dei Paschi

El banco italiano, Banco BPM, anunció el viernes que su consejo de administración había decidido interrumpir las conversaciones con Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) sobre una posible fusión, dos meses después de haberse puesto en contacto con ellos por primera vez.

“Aún no se han dado las condiciones para alcanzar una solución mutuamente acordada entre las partes”, señaló BPM en un comunicado, añadiendo que su junta directiva había decidido por unanimidad dar por terminadas las negociaciones.

Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo que aún sigue en funcionamiento, es ahora el tercer banco más grande de Italia, tras la compra de Mediobanca el año pasado.

En junio, Banco BPM se puso en contacto con su principal rival, proponiendo la creación de “un nuevo campeón nacional, el segundo mayor operador bancario del país”, que, según afirmó, tendría un valor superior a los 50,000 millones de euros.

No proporcionó detalles precisos sobre cómo se estructuraría el acuerdo.

Intesa Sanpaolo lanzó una oferta rival y hostil por MPS tan sólo un día después de la de BPM, dando inicio a una nueva ronda de consolidación en el sector.

La oferta de adquisición de 31,000 millones de euros sigue en pie. Carlo Messina, consejero delegado de Intesa, declaró el miércoles pasado a los analistas que el acuerdo “encaja a la perfección con la estrategia del grupo” y que, además, impulsará un mayor crecimiento.