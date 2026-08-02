Banco central de China se compromete a ajustar oportunamente sus instrumentos de política monetaria

El banco central de China se comprometió a ajustar las herramientas de política monetaria de manera oportuna y a facilitar la emisión de bonos panda, de acuerdo con un comunicado publicado ayer.

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) continuará aplicando una política monetaria adecuadamente laxa y manteniendo una liquidez suficiente, según el comunicado de una reunión de trabajo celebrada el sábado para planificar la segunda mitad del año.

En el comunicado, el PBOC se comprometió a “promover de manera constante la apertura de alto nivel del mercado financiero, impulsar la cooperación en materia de infraestructuras nacionales e internacionales y enriquecer las herramientas de gestión de liquidez y cobertura de riesgos”.

“Continuaría brindando apoyo financiero para la resolución del riesgo de deuda de los vehículos de financiamiento de los gobiernos locales y promoviendo su transformación orientada al mercado”, agregó.

Además de apoyar a más instituciones extranjeras que emiten bonos denominados en yuanes, conocidos como bonos panda, el banco central ayudaría a Shanghái a mejorar las finanzas transfronterizas y los servicios financieros extraterritoriales, y a consolidar la posición de Hong Kong como centro financiero extraterritorial del yuan, según el comunicado.

La reunión, presidida por el gobernador del PBOC, Pan Gongsheng, se produjo tras un llamado del Politburó del Partido Comunista el jueves pasado para acelerar el ritmo del gasto fiscal en proyectos de infraestructura ya presupuestados durante el resto del año.

Los datos publicados el mes pasado mostraron un crecimiento económico de 4.3% en el segundo trimestre, el más lento en más de tres años y por debajo del límite inferior del objetivo anual de 4.5 a 5.0 por ciento.

El Politburó, máximo órgano de decisión del partido, reconoció en su reunión las “dificultades y desafíos que enfrenta la economía”, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

China debe “acelerar el ritmo del gasto fiscal” y mejorar la flexibilidad y la visión de futuro de su política monetaria, según un resumen del debate.

Los datos publicados el mes pasado mostraron un crecimiento económico de 4.3% en el segundo trimestre, el más lento en más de tres años.