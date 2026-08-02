Disidentes de la Fed piden aumentos de tasas de interés

Los tres miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que discreparon de la decisión del banco central de Estados Unidos (EU) de mantener estables las tasas de interés, dijeron que es necesario subirlas para evitar una inflación arraigada.

La Fed mantuvo las tasas de interés en el rango entre 3.50 y 3.75% por quinta reunión consecutiva la semana pasada, donde tres de los 12 integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) votaron a favor de un aumento de 25 puntos base (pb).

Esa cantidad de votos disidentes es inusual e ilustra el desafío al que se enfrenta la Fed para reducir la inflación a su objetivo de 2.0%, un nivel que no ha alcanzado en más de cinco años.

“La inflación ha sido demasiado alta por mucho tiempo (…) Cuanto más tiempo persista esta alta inflación, más difícil y costoso será reducirla”, dijo Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, una de las voces disidentes.

Los hogares estadounidenses se han visto gravemente afectados por los altos precios. La inflación se disparó a máximos de tres años a raíz de la guerra del presidente de EU, Donald Trump, contra Irán desde marzo, con un aumento vertiginoso de los precios de la energía que se ha extendido a otros productos.

La inflación también se ha visto impulsada por una sucesión de perturbaciones en la oferta, como la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por las políticas arancelarias de Trump y, en los últimos meses, por una presión al alza sobre los precios debido a la alta demanda derivada del auge de la inteligencia artificial.

Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, discrepó junto con Hammack y, en un comunicado, afirmó que considera necesario endurecer la política monetaria gradualmente, “a medida que recopilamos más datos sobre la evolución de la inflación y el empleo”.

“Si la inflación se mantiene elevada, en mi opinión, una posible serie de pequeñas medidas políticas sería mejor que esperar y llegar finalmente a la conclusión de que son necesarias acciones aún más audaces”, señaló.

Wash guarda silencio

Lorie Logan, el tercer voto disidente y presidenta de la Fed de Dallas, también emitió un comunicado, donde coincidió en la necesidad de tomar inmediatamente “medidas moderadas” para reducir la necesidad de posibles incrementos más pronunciados en el futuro.

Logan mencionó que las tasas de interés actuales no restringen lo suficiente la actividad económica y que, salvo un “shock imprevisto”, es probable que la inflación siga una tendencia por encima del objetivo.

“El FOMC no puede contar con que se produzcan perturbaciones imprevistas para lograr sus objetivos y siempre puede ajustar su política si se producen dichas perturbaciones”, afirmó.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, expresó, antes de asumir el cargo, su apoyo a la reducción de las tasas de interés en la mayor economía del mundo, en consonancia con las opiniones de Trump, quien lo nominó.