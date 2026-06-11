Copa Mundial 2026: Corea del Sur vence a República Checa 2-1 en el Grupo A

Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo, en el estadio de Guadalajara.

La oncema surcorena se impuso con goles de Hwang Inbeom (67') y de Oh Hyeongyu (80'), mientras que el descuento de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59').

Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.