La economía de Canadá se encamina hacia su mejor crecimiento trimestral

La economía de Canadá creció 0.3% en mayo, por encima de lo esperado, y parece que registrará su mejor resultado trimestral anualizado en más de tres años, según indicaron el viernes datos oficiales.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que la economía creciera 0.2% en mayo. Statistics Canada revisó al alza el crecimiento de abril, de 0.5 a 0.6%, lo que supone el mayor aumento mensual desde julio del 2025.

En una estimación preliminar, Statscan indicó que el Producto Interno Bruto de junio pareció haber aumentado 0.2 por ciento.

Esto apunta a un crecimiento anualizado del segundo trimestre de 3.4%, significativamente superior a la previsión de 2.5% realizada por el Banco de Canadá el 15 de julio, y supone el mayor incremento trimestral anualizado desde 4.3% registrado en los tres primeros meses del 2023.

El banco central mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia a un día en 2.25% el 15 de julio y señaló que el crecimiento se consolidaría en la segunda mitad del año, a medida que las presiones inflacionistas se atenuaran y las empresas continuaran adaptándose a los aranceles estadounidenses.

“La economía parece haber encontrado la manera de sortear la actual nube de incertidumbre relacionada con el comercio con Estados Unidos”, dijo Royce Mendes, director general y responsable de estrategia macroeconómica de Desjardins.

No obstante, los analistas señalaron que las cifras de mayo y junio probablemente se vieron impulsadas por factores puntuales, como la Copa del Mundo de futbol, la contratación de personal para el censo nacional y el hecho de que las instalaciones petroleras habían pospuesto el mantenimiento programado para aprovechar los precios más altos.

Los mercados monetarios están descontando un mantenimiento de las tasas de interés durante el resto del año.

“Seguimos observando que la holgura en la economía se va reduciendo muy lentamente y que el Banco de Canadá mantendrá las tasas de interés sin cambios durante el resto del año”, mencionó Andrew Grantham, economista sénior de CIBC Capital Markets.

Statistics Canada indicó que las industrias productoras de bienes crecieron 0.6%, mientras que las de servicios registraron un aumento de 0.2 por ciento.

El sector de la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas creció 1.0% en mayo. El subsector de la extracción de petróleo y gas subió 0.7% en mayo, debido al aumento de la extracción de arenas bituminosas.