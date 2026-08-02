Las fintech dejan de competir con la banca y apuestan por convertirse en su infraestructura

Las fintech en México están dejando atrás la narrativa de competir y desplazar a la banca tradicional para enfocarse en convertirse en proveedores de infraestructura tecnológica para bancos, comercios e instituciones financieras. Sin embargo, en esta nueva etapa la relación con las propias instituciones financieras tradicionales continuará siendo uno de los principales desafíos para el sector, de acuerdo con el estudio “El fin de la disrupción: Las Fintech en México pivotan hacia la rentabilidad”, elaborado por la agencia LatAm Intersect.

El documento señala que el ecosistema fintech ha entrado en una etapa de madurez en la que la prioridad dejó de ser captar usuarios a toda costa y pasó a construir modelos de negocio rentables, con un mayor enfoque en soluciones dirigidas a otras empresas.

Como reflejo de esta transformación, LatAm Intersect estima que estas soluciones generarán 70% de los nuevos empleos del sector, consolidando a México como un centro de desarrollo de servicios tecnológicos para instituciones financieras tradicionales y comercios.

En este contexto, el estudio sostiene que la narrativa del “bank killer” ha quedado atrás para dar paso al modelo Trust as a Service (TaaS) o “confianza como servicio”, en el que las empresas compiten no solo por ofrecer productos financieros, sino por construir relaciones de confianza mediante transparencia, seguridad y servicios con valor agregado.

“En el 2026, el éxito financiero no dependerá de quién tenga la mejor aplicación, sino de quién tenga el mayor nivel de credibilidad y autoridad. En la era de la rentabilidad, ganarse la confianza del usuario mediante la transparencia y la utilidad real es la única ventaja competitiva que queda”, afirmó Roger Darashah, socio y cofundador de LatAm Intersect.

El estudio añade que esta transición ocurre en un entorno donde la tecnología dejó de representar una barrera competitiva gracias a la democratización de herramientas asociadas al Open Finance, modelo que permite el intercambio de información financiera entre distintas entidades mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), previo consentimiento del usuario.

En México, sin embargo, el desarrollo del Open Finance aún enfrenta un rezago regulatorio. Aunque la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) contempló desde el 2018 la creación de un esquema de intercambio estandarizado de datos financieros, la regulación secundaria necesaria para su implementación permanece pendiente, por lo que gran parte de estas conexiones se han desarrollado mediante acuerdos comerciales entre instituciones.

La relación con la banca sigue siendo un reto

Pese a este cambio de estrategia, LatAm Intersect considera que uno de los principales desafíos para las fintech será fortalecer su relación con las instituciones financieras tradicionales.

El estudio señala que, aun cuando el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se ha consolidado como una de las principales infraestructuras de pagos del país, el siguiente reto para el ecosistema financiero será fortalecer la confianza entre los distintos participantes del sistema y trasladar esa confianza hacia los nuevos servicios digitales.

Esta necesidad también se refleja en las preferencias de los usuarios. De acuerdo con el documento, 75% de los mexicanos busca mantener una relación más cercana con su banco y espera recibir asesoría financiera proactiva. Asimismo, más del 60% está dispuesto a utilizar asistentes de Inteligencia Artificial para estos servicios, aunque 85% aún prefiere la atención humana cuando enfrenta incidentes relacionados con la seguridad.

“El futuro de nuestra industria pertenece a aquellos que dejen de priorizar las métricas de 'LinkedIn' y las descargas masivas, y comiencen a construir relaciones de lealtad sólidas basadas en la utilidad cotidiana, la seguridad y la transparencia operativa”, señaló Darashah.

Más del 60% está dispuesto a utilizar asistentes de IA para estos servicios, aunque 85% aún prefiere la atención humana cuando enfrenta incidentes relacionados con la seguridad.