Inflación en zona euro sube ligeramente en julio

La inflación en la zona euro aumentó ligeramente en julio después de que los precios de la energía subieran debido a la guerra en Oriente Medio, mostraron datos oficiales.

Según la agencia estadística de la Unión Europea, el incremento de los precios al consumidor en la zona de la moneda única se aceleró hasta 2.9% anual este mes, frente a 2.8% de junio, en línea con las predicciones de los analistas de Bloomberg.

La cifra se mantiene por encima del objetivo de 2.0% del Banco Central Europeo (BCE) cuya presidenta, Christine Lagarde, advirtió en julio que la crisis energética, derivada de la guerra entre Estados Unidos (EU) e Irán, “podría intensificarse aún más”.

El 23 de julio, el BCE mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia para los depósitos, pero abrió la puerta a un probable incremento en septiembre, ya que los nuevos enfrentamientos en Medio Oriente amenazan con provocar un alza de precios.

EU e Irán intercambiaron nuevos ataques militares en julio, pero el mediador Pakistán insistió la semana pasada en que las negociaciones entre ambas partes continúan.

Para el BCE, resulta de particular importancia que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se aceleró ligeramente hasta 2.5% anual en julio, tras haberse ralentizado hasta 2.4% el mes pasado.

Los datos publicados por Eurostat también mostraron que los precios de la energía subieron 10% anual en julio, frente a 8.5% de junio.

Sin embargo, la inflación de alimentos y bebidas se desaceleró a 1.2% anual este mes, frente a un alza de 1.5% del mes pasado.