Campo atraviesa por escenarios complejos: CNA

Guadalajara, Jal. El campo mexicano atraviesa uno de los escenarios más complejos de los últimos años, debido a la combinación de factores como la fortaleza del peso, el incremento en los costos de producción, la caída en los precios internacionales de diversos cultivos, la inseguridad en las cadenas logísticas y la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC.

De acuerdo con el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, dichos factores han formado una "tormenta perfecta" que ya afecta a productores de prácticamente todas las regiones del país y amenaza la rentabilidad de la agroindustria nacional.

Detalló que en el norte de México, particularmente en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, la combinación de bajos precios internacionales, sequía y falta de rentabilidad ha provocado una fuerte reducción en la superficie sembrada.

"Varía mucho por producto; los granos están muy afectados, inclusive los datos que yo he oído del gobierno, se han perdido más de medio millón de hectáreas en el campo, esto solamente en los granos; si a esto le sumas que en el sorgo en Tamaulipas, el trigo en Sinaloa y Sonora que no está siendo negocio", precisó Esteve Recolons.

En el Occidente del país, donde Jalisco y Michoacán concentran buena parte de la producción de berries y aguacate destinada a la exportación, la desaceleración también comienza a reflejarse en dos de los productos que durante años encabezaron el dinamismo agroexportador mexicano.

"Inclusive cultivos como las berries, la están pasando mal. Otro cultivo ejemplar, los aguacates, también están pasándola mal, así que, lo que ha sido tradicionalmente, lo que llamamos el oro de las berries, el oro verde que es el aguacate, la están pasando mal, y estos son los mejores", enfatizó el dirigente nacional agropecuario.

"En el norte del país, entre problemas que ha habido de agua, y problemas de precios, casi un 20% de hectáreas han estado sin sembrar", abundó.

Peso y salarios

Explicó que el llamado "súper peso" ha afectado mucho al sector exportador ya que, "cuando exportamos obtenemos casi 30% menos pesos por nuestros dólares", lo que, dijo, ha restado competitividad a uno de los sectores más orientados al mercado internacional.

Al mismo tiempo, los costos de producción mantienen una tendencia al alza. Fertilizantes, plaguicidas y otros insumos agrícolas se han encarecido por factores internacionales, entre ellos los conflictos en Medio Oriente y las afectaciones al comercio derivadas del cierre del estrecho de Ormuz.

A ello se suma el incremento de los salarios, que, si bien calificó como positivo desde el punto de vista social, requiere ir acompañado de mayores niveles de productividad para evitar que termine afectando la competitividad de las empresas agroalimentarias.

Presiona inseguridad

El presidente del CNA subrayó que en diversas regiones productoras, la inseguridad y las extorsiones al transporte de mercancías continúan elevando los costos de distribución y destacó que dichos gastos adicionales, terminan trasladándose al consumidor final pero no representan mayores ingresos para los productores, quienes absorben buena parte del impacto económico.

"Obviamente la extorsión en los transportes, hace que se encarezca llegar el producto al consumidor final. Y tristemente, en vez de que esas subidas de precios (al consumidor) se reflejen en los bolsillos de los productores, no les llegan por estas razones de inseguridad, de extorsión de costos adicionales", refirió.

Incertidumbre comercial

A este escenario se agrega la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente por las propuestas de productores estadounidenses para imponer restricciones estacionales a las importaciones mexicanas de frutas y hortalizas.

Para Esteve Recolons, iniciativas como los posibles aranceles, cuotas o cupos para productos como la fresa responden más a intereses políticos que económicos.

Afirmó que medidas de esa naturaleza beneficiarían a un número reducido de empresas agrícolas en estados como Florida o Georgia, mientras afectarían a millones de consumidores estadounidenses y pondrían en riesgo el comercio agroalimentario regional.

"Hay 280 compañías que producen berries, fresas específicamente en Florida, en Estados Unidos, y están queriendo poner aranceles, cupos, cuotas a los mexicanos, por beneficiar solamente a 280 empresas, cuando afectarían a 350 millones de consumidores".

Sectores colapsados

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, reconoció que la crisis alcanza prácticamente a todos los productos agropecuarios por lo que consideró indispensable fortalecer la coordinación entre productores, gobiernos estatales y Federación para encontrar soluciones.

"Lo que está pasando al sector agropecuario de Jalisco y de México, tenemos que trabajar en conjunto".