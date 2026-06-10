Copa Mundial 2026: Los partidos que podrás ver gratis en tv abierta

La inauguración y algunos de los partidos más llamativos del Mundial de futbol 2026 podrán ser sintonizados por los fanáticos en México a través de canales de televisión abierta de manera gratuita.

Tanto TV Azteca, como Televisa, transmitirán 32 partidos de los 104 que se jugarán en la Copa del Mundo de la FIFA:

17 encuentros serán de la Primera Fase de Grupos

4 partidos serán de los Dieciseisavos de Final

4 juegos de Octavos de final

2 juegos de Cuartos de Final

Las 2 Semifinales

La tan esperada Final

En el caso de Televisa, la mayoría de los partidos se transmitirán por Canal 5, mientras que algunos juegos de la primera ronda también podrán ser vistos a través del Canal 9. En tanto, el partido inaugural se transmitirá también en el canal de Las Estrellas.

En el caso de Televisión Azteca, los fanáticos podrán sintonizar los partidos mediante Azteca 1, en el sitio web de la televisora y a través de la App de TV Azteca Deportes.

Los juegos que serán transmitidos por TV Abierta en Televisa y TV Azteca son:

FASE DE GRUPOS

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México a las 13:00 hrs.

México vs. Sudáfrica (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México a las 13:00 hrs. Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), en el Estadio de Los Ángeles, a las 19:00 hrs.

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), en el Estadio de Los Ángeles, a las 19:00 hrs. Sábado 13 de junio: Brasil vs. Marruecos (Grupo C), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 16:00 hrs.

Brasil vs. Marruecos (Grupo C), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 16:00 hrs. Domingo 14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Grupo F), en el Estadio de Dallas, a las 14:00 hrs.

Lunes 15 de junio no hay transmisiones por televisión abierta.

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia (Grupo J), en el Estadio de Kansas City, a las 19:00 hrs.

Argentina vs. Argelia (Grupo J), en el Estadio de Kansas City, a las 19:00 hrs. Miércoles 17 de junio : Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), en el Estadio de Dallas, a las 14:00 hrs.

: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), en el Estadio de Dallas, a las 14:00 hrs. Jueves 18 de junio : México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, a las 19:00 hrs.

: México vs. Corea del Sur (Grupo A), en el Estadio de Guadalajara, a las 19:00 hrs. Viernes 19 de junio : Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Estadio de Filadelfia, a las 19:00 hrs.

: Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Estadio de Filadelfia, a las 19:00 hrs. Sábado 20 de junio : Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), en el Estadio de Houston, a las 11:00 hrs.

: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), en el Estadio de Houston, a las 11:00 hrs. Domingo 21 de junio : España vs. Arabia Saudita (Grupo H), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs.

: España vs. Arabia Saudita (Grupo H), en el Estadio de Atlanta, a las 10:00 hrs. Lunes 22 de junio : Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 18:00 hrs.

: Noruega vs. Senegal (Grupo I), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 18:00 hrs. Martes 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Grupo K), en el Estadio de Guadalajara, a las 20:00 hrs.

: Colombia vs. RD Congo (Grupo K), en el Estadio de Guadalajara, a las 20:00 hrs. Miércoles 24 de junio : República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México, a las 19:00 hrs.

: República Checa vs. México (Grupo A), en el Estadio de Ciudad de México, a las 19:00 hrs. Jueves 25 de junio : Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 14:00 hrs.

: Ecuador vs. Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 14:00 hrs. Viernes 26 de junio : Uruguay vs. España (Grupo H), en el Estadio de Guadalajara, a las 18:00 hrs.

: Uruguay vs. España (Grupo H), en el Estadio de Guadalajara, a las 18:00 hrs. Sábado 27 de junio : Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 15:00 hrs.

: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, a las 15:00 hrs. Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K), en el Estadio de Miami, a las 17:30 hrs.

Partidos de Fase Final ( Por definir)

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

Todos los 104 partidos que se realizarán en esta Copa Mundial se podrán ver a través del servicio premium de la plataforma de streaming de Televisa, VIX.

Mientras que de forma gratuita también los fanáticos podrán acudir a las sedes del Fan Fest FIFA que se instalaron en las ciudades sede de esta justa deportiva para transmitir los juegos.

En la Ciudad de México se contará con 18 sedes Fan Fest gratuitas (con registro previo para el acceso, distribuidas por la capital para transmitir todos los partidos de este torneo.

En tanto, en Guadalajara, Jalisco, la sede del Fan Fest del Mundial se ubicará en Plaza de la Liberación.

Y respecto a Monterrey, Nuevo León, el Fan Fest del Mundial se ubicará Parque Fundidora.

Calendario completo de los partidos de la Fase de Grupos