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Mundial 2026 en México: Los partidos que faltan por jugarse en CDMX, Guadalajara y Monterrey
México aún albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluidos duelos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.
El Estadio Ciudad de México vuelve a encender la pasión mundialista este miércoles con su segundo encuentro de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, más allá del choque entre Uzbekistán y Colombia, la atención también está puesta en los ocho partidos que aún quedan por disputarse en territorio nacional, una agenda que mantendrá a México en el centro de la fiesta futbolística durante las próximas semanas.
Tras el exitoso arranque del torneo en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el país continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Mundial organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Aún quedan enfrentamientos de fase de grupos con selecciones de primer nivel, además de compromisos de eliminación directa que prometen elevar la intensidad de la competencia.
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Entre los encuentros más esperados destaca la segunda presentación de la Selección Mexicana, que enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, así como el duelo entre Uruguay y España, considerado uno de los partidos más atractivos de la primera fase.
Los próximos partidos que se jugarán en México
Miércoles 17 de junio
- Colombia vs Uzbekistán
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Ciudad de México
- Grupo K
Jueves 18 de junio
- México vs Corea del Sur
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Guadalajara
- Grupo A
Sábado 20 de junio
- Túnez vs Japón
- Hora: 22:00 horas
- Sede: Estadio Monterrey
- Grupo F
Martes 23 de junio
- Colombia vs República Democrática del Congo
- Hora: 20:00 horas
- Sede: Estadio Guadalajara
- Grupo K
Miércoles 24 de junio
- Chequia vs México
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Ciudad de México
- Grupo A
- Sudáfrica vs Corea del Sur
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Monterrey
- Grupo A
Viernes 26 de junio
- Uruguay vs España
- Hora: 18:00 horas
- Sede: Estadio Guadalajara
- Grupo H
México también tendrá partidos de eliminación directa
Una vez concluida la fase de grupos, las sedes mexicanas seguirán recibiendo actividad. Monterrey albergará un partido de dieciseisavos de final el 29 de junio, mientras que el Estadio Ciudad de México será escenario de otro encuentro de dieciseisavos el 30 de junio y posteriormente de un duelo de octavos de final el 5 de julio.
Con ello, México llegará a un total de 13 partidos mundialistas distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reafirmando su papel como uno de los principales anfitriones de la Copa del Mundo 2026 y ofreciendo a los aficionados la oportunidad de presenciar algunos de los encuentros más importantes del torneo.