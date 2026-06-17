Mundial 2026 en México: Los partidos que faltan por jugarse en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El Estadio Ciudad de México vuelve a encender la pasión mundialista este miércoles con su segundo encuentro de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, más allá del choque entre Uzbekistán y Colombia, la atención también está puesta en los ocho partidos que aún quedan por disputarse en territorio nacional, una agenda que mantendrá a México en el centro de la fiesta futbolística durante las próximas semanas.

Tras el exitoso arranque del torneo en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el país continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Mundial organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Aún quedan enfrentamientos de fase de grupos con selecciones de primer nivel, además de compromisos de eliminación directa que prometen elevar la intensidad de la competencia.

Entre los encuentros más esperados destaca la segunda presentación de la Selección Mexicana, que enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, así como el duelo entre Uruguay y España, considerado uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Los próximos partidos que se jugarán en México

Miércoles 17 de junio

Colombia vs Uzbekistán

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Ciudad de México

Grupo K

Jueves 18 de junio

México vs Corea del Sur

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Guadalajara

Grupo A

Sábado 20 de junio

Túnez vs Japón

Hora: 22:00 horas

Sede: Estadio Monterrey

Grupo F

Martes 23 de junio

Colombia vs República Democrática del Congo

Hora: 20:00 horas

Sede: Estadio Guadalajara

Grupo K

Miércoles 24 de junio

Chequia vs México

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Ciudad de México

Grupo A

Sudáfrica vs Corea del Sur

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Monterrey

Grupo A

Viernes 26 de junio

Uruguay vs España

Hora: 18:00 horas

Sede: Estadio Guadalajara

Grupo H

México también tendrá partidos de eliminación directa

Una vez concluida la fase de grupos, las sedes mexicanas seguirán recibiendo actividad. Monterrey albergará un partido de dieciseisavos de final el 29 de junio, mientras que el Estadio Ciudad de México será escenario de otro encuentro de dieciseisavos el 30 de junio y posteriormente de un duelo de octavos de final el 5 de julio.

Con ello, México llegará a un total de 13 partidos mundialistas distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reafirmando su papel como uno de los principales anfitriones de la Copa del Mundo 2026 y ofreciendo a los aficionados la oportunidad de presenciar algunos de los encuentros más importantes del torneo.