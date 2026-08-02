Crédito de la banca comercial se disparó a 3.2% en junio: Banxico

El crédito de la banca comercial al sector privado continuó con crecimiento al cierre del primer semestre del 2026. Aunque los tres principales segmentos (consumo, vivienda y empresas) mostraron incrementos en junio pasado, el de empresas fue el que registró una mayor recuperación, luego de que viniera registrando caídas.

De acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera publicados el viernes por el Banco de México (Banxico), en junio la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial se incrementó 3.2% real anual, contra 1.7% de mayo. Con ello, el saldo superó 7.47 billones de pesos.

Con base en las cifras del propio Banxico, se trató del mayor crecimiento de la cartera total vigente en lo que va del año, y desde noviembre del 2025, fecha en la que se incrementó en la misma proporción.

En enero de este año, el crecimiento de la cartera fue de 1.9%; en febrero de 1.6%; en marzo de 1.8%; en abril de 1.5%; en mayo de 1.7% y en junio se disparó a 3.2 por ciento.

Consumo sigue como el de mayor crecimiento

Como ha sido en los últimos años, la cartera de crédito al consumo se mantiene como la de mayor crecimiento entre los principales segmentos que atiende la banca.

En junio pasado, el crecimiento real anual de este portafolio fue de 7.6% contra un 7.0% registrado en mayo previo, alcanzando un saldo superior a 1.95 billones de pesos.

Al interior de la cartera de consumo, el segmento de tarjetas de crédito creció 8.2% en el periodo (7.5% en mayo); el de créditos de nómina 5.5% (contra 5.2%); el de préstamos personales 6.1% (contra 6.0%); y el destinado a la adquisición de bienes de consumo duradero 10.6% (9.8 por ciento).

Dentro de este último, su principal componente, el crédito automotriz creció 11.6% real anual en junio, contra un 10.9% del mes previo.

Vivienda, estable; empresas, con importante recuperación

Por su parte, la cartera de vivienda de la banca comercial mostró un crecimiento en junio de 1.5%, contra 1.0% registrado en mayo previo, lo que muestra la estabilidad de los últimos años.

Con ello, el saldo de este portafolio (que no ha registrado caídas en un tiempo prolongado, ni siquiera en pandemia) alcanzó poco más de 1.51 billones de pesos.

En tanto, la cartera de crédito destinada a empresas y personas físicas con actividad empresarial, mostró un crecimiento real anual de 1.3% en junio, contra una caída de 1.0% de mayo, alcanzando un saldo superior a 3.81 billones de pesos.

Se trata también del mejor resultado del año para este portafolio, de acuerdo con la información del Banxico, y el mejor obtenido desde noviembre del 2025, cuando creció 1.7 por ciento. Con ello, revirtió cuatro meses de caídas consecutivas.

En enero del 2026, este portafolio creció 0.6%; pero en febrero cayó 1.2%, en marzo 0.7%; en abril 1.1% y en mayo 0.9 por ciento.

No obstante, con base en lo informado por el Banxico, en junio pasado los segmentos de minería; electricidad, agua y gas; industria manufacturera; e información en medios masivos, mostraron caída en la colocación del crédito.

En contraparte, creció la colocación de créditos en los segmentos de agricultura, silvícola y pesquero; construcción; transportes, correos y almacenamiento; servicios profesionales, científicos y técnicos, entre otros.