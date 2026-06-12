Las gradas vacías en un partido del Mundial reavivan preocupación por el precio de las entradas

La FIFA informó de una asistencia de 44,985 espectadores al partido del Mundial disputado el jueves entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, pero las numerosas gradas vacías que se observaban en el estadio reavivaron las preocupaciones sobre el precio de las entradas y la demanda en este torneo ampliado.

Aunque más de 80,000 personas se apiñaron en el estadio Azteca para ver el partido inaugural entre los coanfitriones México y Sudáfrica, la imagen de las filas vacías en el estadio de 46,000 localidades de Guadalajara, una ciudad con una arraigada cultura futbolística, ha intensificado las críticas a la estrategia comercial de la FIFA para la primera Copa Mundial de 48 equipos.

Algunos aficionados presentes en el estadio achacaron las filas de asientos vacíos a los elevados precios de las entradas y criticaron a la FIFA por su modelo de precios.

Reuters se puso en contacto con la FIFA para recabar sus comentarios.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el miércoles los precios de las entradas de la FIFA tras las críticas de los aficionados, que argumentaban que el costo de asistir a los partidos se había vuelto prohibitivo. Afirmó que los precios de las entradas estaban a la par con los de otros grandes eventos deportivos.

La FIFA ha vendido más de 6 millones de entradas para el torneo y había destacado anteriormente el gran interés en toda América. Infantino afirmó que la demanda había superado las expectativas "en un factor de 10 o más" .

Sin embargo, organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) han advertido de que unos precios “excesivos” podrían excluir a los aficionados habituales. Según esta entidad, el costo de las entradas se ha multiplicado por cinco en comparación con el Mundial de Qatar de 2022.