AstraZeneca y Bristol Myers Squibb negocian mega acuerdo de 400,000 millones de dólares

La farmacéutica británica AstraZeneca ha estado estudiando un acuerdo ⁠para fusionarse con su rival estadounidense Bristol Myers Squibb, informó el domingo el Financial Times, citando a fuentes conocedoras del asunto.

El acuerdo podría ⁠dar lugar a uno de ⁠los mayores grupos farmacéuticos del mundo, con un valor conjunto de casi 400,000 millones de dólares.

Las empresas han mantenido conversaciones sobre una posible fusión en los últimos meses, según el informe, que añade que el acuerdo podría concretarse pronto, aunque también podría retrasarse o fracasar.

Reuters no ha podido verificar de inmediato la información. AstraZeneca se ha negado a hacer comentarios, mientras que Bristol Myers no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

El año pasado, AstraZeneca dio a conocer sus planes de cotización directa en Estados Unidos, con el objetivo de aprovechar las valoraciones más elevadas del mercado estadounidense sin dejar de cotizar en Londres.

El precio de las acciones de la empresa se ha más que cuadruplicado durante los 14 años de mandato de Pascal Soriot como director ejecutivo, con un rendimiento superior al del índice FTSE 100 y al de su ⁠principal rival británico, GSK .

Los resultados del ⁠segundo trimestre, publicados la ⁠semana pasada, mostraron que la fuerte demanda de medicamentos contra el cáncer y las ⁠enfermedades raras sigue impulsando el crecimiento. Los tratamientos contra el cáncer representaron unas ventas de unos 25,000 millones de dólares en 2025, casi la mitad del total, seguidos de los tratamientos cardiovasculares, renales y metabólicos, con un valor de unos 12,000 millones de dólares.

La noticia sobre el posible acuerdo se produce unos doce años después de que AstraZeneca rechazó un ⁠intento de adquisición por parte de su rival estadounidense Pfizer, de mayor tamaño.