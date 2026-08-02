UEFA busca contrapeso a Gianni Infantino

Gianni Infantino vive su último año de su mandato en la FIFA bajo una crisis de liderazgo. La UEFA que tiene mucho peso político, está en contra de él y le exigen una revisión exhaustiva y fundamental de la gobernanza de la FIFA. La directiva europea dejó claro que busca un cambio en la cúpula, a pesar del repentino cambio de postura del organismo rector mundial al abandonar el plan de Infantino de vender participaciones en la Copa Mundial y otras competiciones.

Aunque sin llegar a exigir explícitamente su dimisión, la cúpula de la UEFA parece decidida a impedir su reelección. Dirigentes europeos iniciaron el proceso para identificar a un candidato que dispute la presidencia de la FIFA a Infantino en las elecciones del próximo año.

El comunicado de la UEFA dejó claro que, bajo el liderazgo de su presidente, Aleksander Ceferin —quien el pasado jueves logró que las 55 asociaciones miembro respaldaran un boicot a la Copa del Mundo—, la organización seguirá presionando para lograr un cambio.

“No podemos seguir así, con planes secretos tramitados con urgencia, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas. Es justo que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus asociaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y diseñar un plan que garantice que esto no vuelva a ocurrir. Dicha revisión debe ser exhaustiva y profunda. No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”.

La UEFA criticó directamente a Infantino, señalando que ha incumplido las promesas de transparencia y rendición de cuentas que hizo antes de ser elegido presidente por primera vez en 2016.

“La Federación Inglesa de Fútbol (The Football Association) respaldó a la UEFA: “Apoyamos plenamente la postura de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión exhaustiva y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol a nivel mundial se gestione con transparencia, en beneficio de las 211 federaciones miembro y teniendo como eje central la gestión responsable del fútbol a largo plazo”.

marisol.rojas@eleconomista.mx