México confirma reino en clavados Centroamericanos Santo Domingo 2026

La primera estación del ciclo olímpico fue conquistada por los clavadistas mexicanos. Un total de 14 medallas catapultó a nuestro país en la región con una delegación conformada entre la experiencia y el debut. Por ejemplo, Osmar Olvera llenó el hueco en la vitrina donde tiene una colección de preseas mundiales, panamericanas y olímpicas.

"Era la medalla de Juegos Centroamericanos y del Caribe es la que me faltaba".

En cuanto a los nuevos rostros, surgió el de Rut Páez (de 17 años y originaria de Nuevo León) que ganó la primera medalla de oro en la categoría femenil para México. La medalla cayó en el trampolín de 1 metro individual, donde sumó un total de 265.20 puntos.

En el medallero de la edición 2026 en Santo Domingo quedaron inmortalizados los nueve oros, una plata y cuatro bronces de la delegación mexicana. Con las doradas se retomó el dominio completo de los JCC que no tenían desde Mayagüez 2010, cuando México era representado por Paola Espinosa, Yahel Castillo y Germán Sánchez, entre otros.

El cierre de la jornada y de las pruebas estuvo a la altura de la reputación tricolor, con tres medallas de oro. Randal Willars y Emiliano Treviño, que debutaron como mancuerna, lo consiguieron en la prueba sincronizada desde la plataforma de 10 metros. Por su parte, Randal ganó una presea (prueba individual) y la debutante Yunuen Parra se coronó en su debut saltando desde el trampolín de 3 metros.

En detalle, Randal y Emiliano sumaron un puntaje de 437.82, dejando la plata a la mancuerna de Cuba con 382.86 y el bronce a Colombia con 366.96.

“Lo hizo muy bien, Emilio tiró muy bien las dos pruebas, le sirve mucho creérsela y se que vienen cosas muy buenas para él”, dijo Randal sobre Emilio.

En cuanto al puntaje de Randal, en su examen individual, culminó con 570.50 de calificación total.

“Disfruté mucho la competencia, aunque fue un día muy complicado porque fueron dos finales el mismo día, pero aún así la disfruté y pude cerrar con broche de oro estos Juegos y estoy feliz por eso. Fue un buen puntaje, se superaron los 500 puntos y eso también es muy bueno, sin duda un gran resultado”.

Destacado. Randal Willars cosechó un total de dos medallas de oro en su participación individual y sincronizada en la plataforma de 10 metros.Foto EE: Especial

La medalla de plata fue para su compañero Emilio, quien sumó 484.60. El bronce se lo llevó el venezolano Jesús González con puntaje de 419.55.

“Estoy muy contento porque hice mi mejor marca en toda mi carrera desde la plataforma y creo que es un buen cierre de temporada con dos medallas, ha sido una temporada muy pesada y este resultado refleja que hicimos un buen trabajo a lo largo del año, me llevo dos medallas a casa y a seguirle”, dijo Emilio.

La siguiente final fue individual femenil desde el trampolín 3 metros, en donde Yunuen Parra cerró con una gran ejecución para colgarse el oro. La jalisciense registró 322.45 puntos; la medalla de plata fue para la clavadista de Colombia Daniela Zapata con 318.15 y el bronce para la mexicana Rut Páez con 307.45.

“Sentí demasiada emoción, todo el apoyo de los que me gritaban y pues estaba feliz porque disfruté mucho la competencia, cuando acabó no sabía el resultado, pero al ver a todos mis compañeros festejar fue lo mejor. Estaba atenta a lo que yo hacía, había fallado un clavado antes, pero me enfoqué en los demás y me faltaba solo meter el último y sabía que si lo hacía bien me podía subir y así fue, muy concentrada y disfrutándolo mucho”, compartió la clavadista de 16 años en su debut en JCC.

marisol.rojas@eleconomista.mx