Tim Cook lleva a Apple a lo más alto en valor de mercado en Bolsa

Tim Cook, Chief Executive Officer (CEO) de Apple, que cede el cargo el próximo 1 de septiembre, le dejará un buen sabor de boca a los accionistas.

Cuando tomó las riendas de la empresa, en agosto del 2011, ésta valía 350,000 millones de dólares en Bolsa; hoy es la segunda empresa más valiosa del mundo y tiene un valor de capitalización de 4.527 billones de dólares.

Fue por mucho tiempo la empresa más valiosa, pero perdió el lugar ante la fabricante de chips, NVIDIA; sin embargo, recientemente recuperó el trono que le habían arrebatado llegando incluso al nivel de los 5 billones de dólares. Fue momentáneo.

Apenas este viernes NVIDIA (que subió en Nasdaq 2.93%) volvió a destronar a Apple, (que cayó 7.35 por ciento), como la empresa más valiosa en Bolsa, pero abajo de los 5 billones de dólares.

Apple, vale 176,000 millones de dólares más que Alphabet, la dueña de Google y más de 2 billones de dólares comparada con empresas como Microsoft , Amazon, SpaceX, Meta Platforms y Tesla, entre otras.

En la presentación de su último reporte trimestral a la cabeza de la empresa fundada por Steve Jobs y creadora del iPhone, informó que su facturación creció 16% de manera interanual.

En el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Apple reportó a los inversionistas en Wall Street, ventas por 109,400 millones de dólares, impulsado por su producto estrella, el iPhone que registró un incremento en sus ventas del 22%, para representar 54,250 millones de dólares de ventas.

De grande a gigante

Tim Cook, que ya había sido CEO, y trabajó en varios departamentos de Apple, cuando Steve Jobs enfermó, llevó a la empresa, en 15 años, a valer más de 13 veces de cuando tomó las riendas.

Bajo su liderazgo, llegaron en 2014, los wearables o dispositivos corporales como el Apple Watch, que se enfoca en funciones de salud y modelos para la aventura, que incluyen comunicación satelital bidireccional.

Dos años después lanzó los AirPods, que revolucionaron los audífonos inalámbricos, con traducción en vivo y detección de frecuencia cardiaca.

También sustituyó el procesador Intel por chips propios en computadoras Mac, ofreció al mercado el Appel Vision Pro, la primera incursión en la computación espacial y realidad mixta.

Además, lanzó plataformas para suscriptores como Apple Music, Apple Pay e iCloud y Apple TV, que compite con Amazon y Netflix en la oferta de contenido exclusivo.

Recientemente, Cook informó que han vendido más de 3,000 millones de iPhone en toda la historia de la compañía. El teléfono es la estrella de la compañía, ya que representa más de la mitad de sus ingresos.

Analistas de Barclays, destacaron que el modelo de negocios, que se basa en un ecosistema sólido que retiene a los usuarios a través de hardware y genera ingresos a través de sus servicios

“El iPhone es el componente más importante de los ingresos de Apple, representando consistentemente más de la mitad de su facturación total”, escribieron en un reporte los expertos del banco.

Los números respaldan su dicho. Según el modelo de previsiones de Barclays para los próximos años fiscales, el iPhone seguirá teniendo una participación mayoritaria, contra productos como la Mac, el iPad, que representan el 15% de sus ingresos, servicios de streaming, en la nube y de una manera más magra, la inteligencia artificial, a través de Siri que crecerá en el futuro.

Para el año fiscal 2026, el iPhone representará el 51.2% de los ingresos totales (236,827 millones de dólares de un total de 462,698 millones).

Ello, respaldado por el teléfono plegable, que lanzarán en septiembre próximo, poco después de la salida de Tim Cook, de la operación diaria de la empresa, pero continuará como presidente de la misma.

Al año siguiente, su importancia aumentará hasta el 53.9% o 286,726 millones de dólares de un total de 531,587 millones de dólares, de acuerdo con el banco inglés.

Para el año fiscal del 2028, de acuerdo con el banco de inversión, se proyecta que represente el 53.3% de los ingresos (301,062 millones de dólares de un total de 564,693 millones de dólares).

“La relevancia del iPhone es evidente cuando se compara con otras categorías, como la Mac e iPad combinados que representan el 15% de los ingresos totales, lo que deja al iPhone y a los servicios como los pilares fundamentales del modelo financiero de la compañía”, escribieron en Barclays.

Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple en septiembre próximo, después de 16 años a la cabeza de la empresa del iPhone. Seguirá en la empresa como presidente del consejo de administración.

En abril pasado, la empresa informó que las riendas de la empresa las tomará John Ternus, que comenzó a laborar en la empresa en el 2001.

Ternus es vicepresidente senior de Ingeniería y laboró con Steve Jobs y Tim Cook, informó la empresa.