Mundial 2026: el camino de España y Argentina para levantar la copa de FIFA

Las selecciones de futbol de España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un partido que será el segundo oficial entre ambas selecciones después del duelo en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en el que la victoria fue para la albiceleste.

Los equipos más importantes de Europa y de América pugnarán por la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo 19 de julio, en la que será la primera vez que se enfrentan las dos campeonas de ambos continentes en la final de un Mundial.

En este camino para levantar la Copa del Mundo, Argentina e Inglaterra formaron parte de los 48 equipos participantes en esta histórica edición que inició el pasado 11 de junio y termina el próximo domingo.

El camino de Argentina a la final del Mundial 2026

Argentina clasificó el 25 de marzo de 2025, luego de que empataron 0-0 Bolivia y Uruguay. Se trató de la segunda clasificación más temprana de la albiceleste a la Copa del Mundo.

La selección liderada por Lionel Messi quedó como líder del Grupo J en la primera fase de la justa mundialista, tras enfrentarse a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

En tanto, en dieciseisavos de final, Argentina superó a la sorprendente Cabo Verde tras vencer 3-2 en tiempos extra.

En la siguiente etapa, en octavos de final, Argentina ganó 3-2 contra Egipto en un duelo en el que la campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando los faraones se adelantaron 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.

En cuartos de final la selección sudamericana necesitó otra vez de los tiempos extra para vencer 3-1 a Suiza en un partido que jugó mucho tiempo con un hombre más que su rival.

Y este miércoles 15 de julio, sin abandonar el libreto de sufrimiento y resiliencia, su sello personal en el torneo Norteamérica 2026, Argentina remontó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y clasificó a la final del Mundial.

Esta es la decimonovena participación de Argentina en una Copa del Mundo.

El camino de España a la final del Mundial 2026

La selección Española clasificó a la justa mundialista el 18 de noviembre de 2025 tras empatar 2-2 contra Turquía.

Perteneciente al Grupo H en la primera fase, España se enfrentó contra Cabo Verde (0-0), Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0).

Mientras que en dieciseisavos de final, los campeones europeos golearon 3-0 a la selección de Austria para continuar con la justa.

Posteriormente, en su encuentro contra Portugal en octavos de final, la Roja eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo en un reñido duelo que terminó con un marcador 1-0.

En cuartos de final, la selección española ganó 2-1 a Bélgica, en un encuentro en el que Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego.

España se convirtió en finalista este martes 14 de julio, tras vencer 2-0 a la selección Francesa liderada por Killian Mbappé, otro de los favoritos para llevarse el trofeo.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El esperado encuentro final del Mundial de Futbol 2026 está programado para este domingo 19 de julio en punto de las 1:00 pm (tiempo del centro de México), en el Metlife Stadium, en Nueva Jersey.

Sin embargo, la ceremonia de clausura del Mundial se realizará antes del partido, por lo que las actividades y su transmisión iniciarán desde las 11:30 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver EN VIVO el partido final entre España y Argentina?

En México, los aficionados podrán seguir este partido a través de la señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes; por Las Estrellas, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

(Con información de AFP y Europa Press.)