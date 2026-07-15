Industrias manufactureras y servicios financieros, los mayores receptores de IED en Querétaro

Querétaro, Qro. Las industrias manufactureras junto con los servicios financieros fueron los mayores receptores de inversión extranjera directa (IED) durante el primer trimestre del año.

Nada más la inversión manufacturera sumó 215.1 millones de dólares, es decir, 47.1% de la IED total que recibió el estado y que rondó en 456.3 millones de dólares, reporta la Secretaría de Economía (SE).

Al interior, la industria alimentaria sostuvo la mitad de la IED en la manufactura, debido a que recibió 109.8 millones de dólares entre enero y marzo; seguida de la fabricación de equipo de transporte que captó 45.5 millones de dólares y de la industria química que aportó 44.6 millones de dólares.

Sin embargo, las inversiones en las industrias manufactureras reflejaron una caída de 19.5% respecto a los 267.1 millones de dólares que sumaron en el primer trimestre del año pasado.

El segundo gran sector que atrajo inversión extranjera lo integran los servicios financieros y de seguros que sumaron 53 millones de dólares, representan 11.6% del total. Aquí las inversiones se centraron en las instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil, también, en la banca múltiple.

La IED en el ramo financiero se fortaleció en el primer cuarto de este año, al tomar en cuenta que en ese periodo del año anterior solamente recibió 2.1 millones de dólares y los trimestres siguientes reflejaron valores negativos.

La inversión en la manufactura y en el sector financiero son los únicos sectores que lograron una contribución porcentual de dos dígitos a la IED de enero-marzo del 2026.

Otras industrias lograron aportaciones de un punto dígito, por ejemplo, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final captó 14.4 millones de dólares, contribuyendo con 3.2 por ciento.

Con una participación inferior a 3%, sigue la IED en el comercio al por menor, al igual que la inversión en el sector primario, en el comercio al por mayor, etcétera.

Y, al contrario, la IED relacionada con los servicios profesionales, científicos y técnicos presentaron cifras negativas en el primer cuarto del año.

Entre enero y marzo Querétaro recibió 456.3 millones de dólares de inversión extranjera, situándose como la novena entre las 32 entidades federativas y aportó 1.9% al total del país. Ese capital se sostuvo de la reinversión de utilidades y de las nuevas inversiones, contra la caída en las cuentas entre compañías.

rrg