Argentina vence 3-1 a Suiza y jugará las semifinales del Mundial contra Inglaterra

La selección de fútbol de Argentina, actual campeona, necesitó de la prórroga para vencer el sábado 3-1 a Suiza en un partido que jugó mucho tiempo con un hombre más que su rival, pero logró avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

Alexis Mac Allister abrió el marcador para Argentina, mientras que Dan Ndoye igualó para Suiza en el tiempo regular.

En la prórroga, cuando parecía que el encuentro iba para la tanda de penales, Álvarez sacó un remate de larga distancia que se clavó en un ángulo a los 111 minutos y Lautaro Martínez anotó el tercero a los 121.

En la semifinal, Argentina jugará el miércoles frente a Inglaterra, que más temprano venció 2-1 en la prórroga a Noruega. Será el sexto enfrentamiento entre ambos en Copa del Mundo luego de los cruces en 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002.

En el partido de cuartos de final disputado en el estadio de Kansas, Argentina abrió el marcador al minuto 9 a través de un remate de cabeza de Mac Allister tras un tiro de esquina de Messi desde el sector izquierdo.

A partir de la ventaja, el seleccionado argentino cedió el balón y se refugió en su campo frente a un rival que no encontró espacios ni tuvo ideas para generar oportunidades de gol.

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerró el primer tiempo con 43% de posesión de la pelota, por debajo del 67% promedio de los cinco partidos previos de la competencia.

Argentina reaccionó en el inicio de la segunda etapa. Volvió a manejar el balón, se adelantó en el campo y llevó peligro con un remate cruzado de Nahuel Molina que salió desviado junto a un poste, tras un pase de Messi.

El impulso "albiceleste" duró unos pocos minutos. Luego de tres aproximaciones de peligro que exigieron al arquero Emiliano Martínez, Suiza llegó al empate a los 67 por intermedio de Ndoye.

Cinco minutos después, Suiza quedó con un hombre menos por la expulsión de Breel Embolo a instancias del VAR, tras una segunda amarilla recibida por simular una infracción.

Con un hombre más que su rival, Argentina recuperó el control en el tramo final del tiempo regular y estuvo cerca de quedarse con la victoria con dos remates de Messi, otro de Lisandro Martínez y un cabezazo de Mac Allister.

En la prórroga, a la "albiceleste" le costó superar a un rival que se paró dentro de su área hasta que a los 111 minutos Álvarez venció con su golazo al arquero Gregor Kobel. Luego, el "Toro" Martínez completó el marcador a los 121 en un contragolpe.