Con triplete histórico de Messi, Argentina gana 3-0 a Argelia en su debut en Mundial 2026

En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó este martes tres tantos en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, con los que igualó el récord goleador historico del torneo.

El capitán albiceleste llegó a 16 tantos, empatando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales.

Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022.