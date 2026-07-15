Final del Mundial 2026: ¿Cómo será y cuánto durará el show de medio tiempo del España vs. Argentina?

La FIFA confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo, un show musical de talla internacional que extenderá el descanso del partido a aproximadamente 30 minutos.

Además del atractivo deportivo, con el encuentro entre España y Argentina, que se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, este partido será el primero en incorporar un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Se confirmó que la presentación musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, aunque el descanso completo del encuentro se extenderá hasta cerca de 30 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario, además de las transmisiones televisivas. Con ello, el medio tiempo será el más largo en la historia de una final mundialista.

Un espectáculo con estrellas internacionales

El show reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música mundial. Entre los artistas confirmados destacan:

Madonna

Shakira

Justin Bieber

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus junto con Coldplay

La dirección artística estará supervisada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que la producción correrá a cargo de la FIFA en colaboración con Global Citizen.

Según el organismo rector del futbol, el espectáculo fue diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento de nivel mundial tanto a los aficionados presentes en el estadio, como a quienes seguirán la transmisión desde distintos países.

¿Cómo será la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Antes del silbatazo inicial también se realizará una ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, programada para comenzar 90 minutos antes del encuentro, con la participación de artistas de talla internacional como:

Post Malone

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson

Tom Cruise

Show Speed

Las actividades arrancarán alrededor de las 11:30 am (tiempo del centro de México), mientras que el partido iniciará a la 1 pm.

La FIFA marca un antes y un después en las finales de la Copa del Mundo

La incorporación del show de medio tiempo representa uno de los cambios más importantes en la historia de la Copa del Mundo. Desde la primera edición del torneo, en 1930, el descanso reglamentario entre ambos tiempos ha sido de 15 minutos; sin embargo, la FIFA aprovechará las facultades que le otorga el reglamento para extender la pausa durante esta edición.

La medida ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que moderniza el torneo y acerca el futbol a nuevos públicos, otros creen que un intermedio tan prolongado podría afectar el ritmo del partido y el rendimiento de los jugadores.

La duración total de la final también podría verse incrementada por las pausas de hidratación, contempladas por la FIFA cuando las altas temperaturas o la humedad así lo requieren.

Estas interrupciones, que normalmente se realizan a la mitad de cada tiempo, permiten que los jugadores reciban líquidos y atención médica básica sin afectar el desarrollo del encuentro. En conjunto con el descanso ampliado para el espectáculo musical, el tiempo efectivo del evento será considerablemente mayor al de las finales disputadas en ediciones anteriores.

Más allá del debate, la final del Mundial 2026 quedará marcada como la primera en combinar el desenlace deportivo con un espectáculo musical de gran escala, siguiendo un formato inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La gran final se jugará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, Nueva Jersey. Las actividades previas comenzarán desde las 11:30 horas, con la ceremonia de clausura, mientras que el espectáculo del medio tiempo se llevará a cabo durante el descanso del encuentro.

Los aficionados podrán seguir la final del Mundial 2026 EN VIVO a través de:

Azteca 7

Las Estrellas

Canal 5

TUDN

ViX Premium (Mundial)

La transmisión comenzará desde la ceremonia de clausura, aproximadamente a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), e incluirá toda la cobertura previa al partido.