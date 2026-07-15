¡Alerta! Acelera Trump su campaña

Las dificultades que enfrenta la campaña del Presidente Donald Trump para las elecciones del próximo noviembre que definirán si conserva el control de las dos Cámaras de Congreso, lo hacen apretar el impulso de sus políticas tradicionales, y augura presiones a México.

Lo confirman dos hechos: el inquilino de la Casa Blanca rechazó la decisión del director de ICE de suspender las agresivas revisiones, por el costo en vidas, y la provocadora acusación de Terry Cole, director de la DEA. de connivencia del gobierno mexicano con los cárteles.

Tal decisión implica que la campaña del inquilino de la Casa Blanca machacará, con dichos y filtraciones diarias, los temas con que ganó la Presidencia de 2024: “la criminalidad es culpa de los migrantes mexicanos y al gobierno mexicano por el trasiego de drogas”. ¡Abróchense los cinturones, habrá tormenta!

Indefensos, deambulan los migrantes

Información periodística revela que poco más de 4 mil migrantes latinoamericanos trabajan en la Central de Abastos en la informalidad de trabajos que exigen el mayor esfuerzo por magra paga.

Apenas un atisbo del peregrinar de miles y miles de migrantes centroamericanos que deambulan por toda la República por la incomprensible actitud del Instituto Nacional de Migración de no autorizarles su estancia legal, ni siquiera como asilados políticos.

Una contradicción imperdonable, pues el Instituto Nacional de Migración, actúa con agresividad muy similar a la que en los operativos y bloqueos callejeros de ICE, la patrulla fronteriza. Si, dirán, pero aquí no se dispara a los migrantes, sería el colmo que lo hiciera.

Reto para México en la encíclica papal

El pasado 26 de mayo publicó el Papa León XIV su encíclica “Magnifica Humanitas” la cual, como la Rerum Novarum de su antecesor el Papa León XIII quiere custodiar la dignidad de las personas ante la revolución industrial, aspira a custodiarla frente al poder de los

algoritmos de la inteligencia artificial, dijeron periodistas y académicos en un foro sobre el tema.

Sostienen que el Papa León XIV intenta que no se repitan los errores de la industrialización sin ética del siglo 19 generó explotación y que hoy la digitalización podría generar nuevas formas de esclavitud, si algoritmo condicionan libertades y decisiones.

El reto para México, dijeron, es fortalecer la educación tecnológica de habilidades técnicas, pero que también forme pensamiento crítico y de valores que convierta la modernidad en camino hacia la justicia social y formación integral.

NOTAS EN REMOLINO

Alta la vara fijada por Raquel Buenrostro para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues su meta es una administración pública basada en la legalidad y la rendición de cuentas. Una versión actualizada de la receta de hacer más con menos de Jesús Silva Herzog … Con razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la prohibición del matrimonio infantil, el problema que la práctica ocurre en regiones con hábitos de los pueblos originarios … Peligrosa y desatendida la enorme grieta que se extiende por quince metros y afecta hasta un centro comercial en la alcaldía de Iztapalapa … Era de esperarse que Alejandro Encinas esté a favor de involucrar a los militares en el caso de Ayotzinapa, pues fue al autor de la política que, por presuntas torturas, liberó a los encarcelados asesinos de los normalistas … Ingeniosa, pero profunda reflexión del español Enrique Jardiel Poncela: “En la vida humana sólo unos pocos sueños se cumplen; la gran mayoría de los sueños se roncan” …