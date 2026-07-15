Seguridad social plena, una deuda para el 80% de los trabajadores de apps 

A poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma de trabajo en plataformas digitales (junio 2025), el panorama para los repartidores y conductores en México aún tiene pendientes y es que, aunque ahora se reconoce la relación laboral por la labor en aplicaciones, más del 80% aún no cuenta con seguridad social completa.

Las estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no fueron realistas pues estimaba que había cerca de 700,000 personas que realizaban actividades físicas bajo supervisión tecnológica; no obstante, al concluir el primer mes del programa piloto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un registro de 1 millón 291,365 personas.

Si bien la cifra inicial superó las expectativas, sólo una fracción logró acceder a la seguridad social completa y es que el propio Instituto informó que solamente el 10.3% de esas personas superaron el umbral de ingreso neto mensual requerido para acceder a los cinco seguros del IMSS.

En contraste, más de un millón de personas solo quedaron cubiertas por el seguro de riesgos de trabajo, el cual protege solamente contra accidentes, pero no otorga derechos a guarderías o pensiones.

A decir de Pedro Estévez, maestro en Derecho Laboral, el problema es que la reforma se diseñó con información escasa. “No había una base de datos reales... se trató de regular algo de lo que no tenían información confiable”, subraya.

Acceso a seguridad social, un reto en el trabajo en plataformas

El objetivo central de la reforma fue garantizar el acceso a los cinco seguros del IMSS - riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y, Guarderías y Prestaciones Sociales-, para quienes obtuvieran ingresos netos equivalentes a un salario mínimo.

No obstante, tras un año del inicio de la implementación de la reforma, este acceso sigue siendo un reto debido a los ingresos que deben alcanzar conductores y repartidores.

En enero de 2026 el salario mínimo alcanzó los 9,582.47 pesos mensuales, monto que las personas deben alcanzar para acceder a la seguridad social completa, esta cifra se contempla tras el descuento de exclusión que es de 48% para quienes usan auto, 32% para motos y 3% para bicicletas.

Según el reporte más reciente del IMSS a junio de 2026 se registraron 1 millón 663,147 personas, de las cuales solo 237,627 fueron aseguradas por completo, mientras 85.7% sólo tiene seguro de riesgos de trabajo.

A decir de Marianela Fernández Islas, coordinadora de Estrategia de Justicia Laboral en Oxfam México, aunque el universo de personas reportadas al final del piloto superó el millón, y la cifra va en aumento, el aseguramiento es lo que tiene retos, especialmente cuando se analizan las condiciones de empleabilidad.

“El embudo se ha ido cerrando conforme al tema de género. También existe una dificultad para quienes dependen de su cuerpo como instrumento de trabajo. Si bien todas las personas tienen, en teoría, las mismas horas disponibles para alcanzar la seguridad social, quienes enfrentan mayores dificultades son quienes reparten a pie o en bicicleta”, menciona.

Ejemplifica que un repartidor en bicicleta tiene que generar aproximadamente 9,878 pesos al mes para conseguir el aseguramiento, pero no es el único problema, las brechas se amplían cuando se analiza el género.

“Como beneficiarias de la seguridad social, sólo alrededor del 10% corresponde a mujeres (y) no todas consiguieron mantenerla. El embudo se ha ido cerrando conforme al tema de género”, subraya.

Agrega que hay un “limbo” en cuanto a la protección de la maternidad, pues al no contar con seguro de maternidad, las trabajadoras de aplicaciones embarazadas que no alcanzan el umbral han quedado desprotegidas.

Áreas de oportunidad para el trabajo en apps

Pedro Estévez considera que las disparidades responden a una falta de análisis real sobre la situación del trabajo en plataformas en México, por ello, menciona que es necesario desvincular el acceso a la seguridad social con un umbral mínimo según el salario mínimo pues afirma, esto fomenta la precarización y simulación.

“Lo correcto sería pagar conforme a la generación de ingresos de cada uno de los trabajadores y que al final se promediara”, refiere. Agrega que es necesario que se desarrollen mecanismos más ágiles para las altas y bajas masivas ante el IMSS y propiciar una mayor transparencia algorítmica.

Por su parte, Marianela Fernández Islas comparte que la reforma debe centrarse en el trabajo decente, establecer criterios de inclusión y porcentajes de exclusión diferenciados, reconociendo que las brechas de género dificultan alcanzar umbrales de ingreso, especialmente por las labores de cuidado.

Los expertos coinciden en que la reforma de trabajo en plataformas digitales ha implicado un avance en la protección de los derechos laborales, pero aún tiene áreas de oportunidad que requieren atención y mayor supervisión por parte de las autoridades, especialmente para que las personas consigan la seguridad social completa.