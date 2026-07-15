E-commerce y logística impulsan la ocupación industrial en el Centro de México: Datoz

La región Centro del país se posicionó como la más dinámica del mercado industrial durante el segundo trimestre de 2026, el inventario creció 6% anual, y alcanzó 21 millones de metros cuadrados (m2), mientras que la absorción bruta, el espacio total ocupado, fue de 275,000 m2, de acuerdo con el Panorama Inmobiliario Industrial en México 2Q 2026, de Datoz.

Dentro del mercado compuesto por Ciudad de México, Puebla, Estado de México e Hidalgo, el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán (CTT) concentró el 73% de la demanda, colocando a la capital del país como líder nacional con el 97% de la actividad inmobiliaria industrial, como resultado de un auge del sector logístico y e-commerce, de empresas mexicanas, chinas y estadounidenses.

“Durante este periodo, también observamos que el submercado Huehuetoca-Zumpango se consolida como un destino altamente atractivo para empresas con calificación AAA, que buscan optimizar sus cadenas de distribución” esto debido a la cantidad de tierra disponible para nuevos proyectos a precios competitivos, frente a la saturación del corredor CTT, explicó conferencia Silvia Gómez, analista de Datoz para la región.

“Las conexiones que hay de carreteras y su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ayuda a llegar a todos los puntos del país lo que hace su logística muy eficiente”, en los últimos tres años ha tenido un crecimiento constante, “este dinamismo motiva a los desarrolladores, a dar continuidad a la edificación de naves de gran formato, las cuales denominamos big box”.

La zona de Tepeji, Hidalgo aunque con más tiempo en el mercado más lento, pero “en estos últimos 12 meses, hemos visto que los desarrolladores también están volteando verla” con proyectos especulativos; al ser un punto intermedio entre Ciudad de México y Querétaro, es un corredor estratégico que eventualmente quedará integrado con el mercado metropolitano.

Entre las transacciones relevantes del trimestre destacaron Amazon con 47,864 metros cuadrados en Megapark Tepotzotlán, Inditex con 33,000 metros cuadrados en Panorama Tultepec, y Promoda con 21,277 metros cuadrados en T-Mex Park.

El precio de salida de la región se ubicó en 9.90 dólares por m2 al mes, un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado, “el precio más alto a nivel nacional”.

Entorno de cautela

A nivel nacional el mercado industrial nacional “confirmó su fortaleza”, al crecer su inventario en 13% anual y sumar 106 millones de m2, reflejo de la expansión sostenida del sector. La absorción bruta alcanzó 993,000 m2 en el trimestre, liderada por Ciudad de México con 27%, Monterrey, 24% y Querétaro, 16%; acumulando más de 2 millones de m2 durante el 2026.

México ya atravesó un periodo de incertidumbre durante 2025 debido a los constantes cambios en la política comercial de Estados Unidos, “lo que hemos observado históricamente de la demanda, que es la actividad en operaciones de renta y subarrendamiento, es que lleva sus ciclos, a veces incrementa la vacancia, pero hemos notado siempre una tendencia positiva”, explicó Pablo Quezada, director general de Datoz.

Aunque este 2026 la incertidumbre persiste “no se percibe con la misma intensidad que en el año anterior; la demanda actualmente está en ese ciclo en niveles relativamente bajos respecto a periodos anteriores, y habría que ver cómo se comporta próximamente” por lo que es prematuro evaluar el impacto real de la decisión de no renovar el T-MEC por 16 años.

En el Noreste, una empresa de telecomunicaciones ocupó 36,108 metros cuadrados en Monterrey. En el Bajío, Siemens realizó dos operaciones en Querétaro que sumaron más de 58,000 metros cuadrados. En el Noroeste, la operación más destacada fue la llegada de la empresa japonesa Daikin al en Tijuana, con 65,480 metros cuadrados.