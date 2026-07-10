España gana 2-1 a Bélgica y jugará en semifinales del Mundial 2026 contra Francia

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial 2026 al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.