España golea a Austria y clasifica a octavos de final del Mundial 2026

España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026, en los que se enfrentará al ganador de Portugal-Croacia.

La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36' y 89'), que llegó a cuatro en el Mundial, y Pedro Porro (66'), con su primera diana como internacional, en un escenario de ensueño como el SoFi Stadium.

España viajará a Arlington, vecina a Dallas, para enfrentarse el lunes en octavos al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputa este jueves (23:00 GMT) en Toronto.