España gana 4-0 a Arabia Saudita con el primer gol de Lamine en un Mundial

La selección de fútbol de España recuperó su olfato goleador con una gran actuación el domingo, al imponerse con facilidad 4-0 a Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial, con Lamine Yamal abriendo el marcador en el arranque y Mikel Oyarzábal anotando dos goles.

España había tenido que conformarse con un frustrante empate 0-0 ante Cabo Verde en su debut, pero no tardó en desmontar la defensa saudita.

De la Fuente celebró su cumpleaños 65 por todo lo alto, y Yamal, cuyo único partido en los últimos dos meses fue como suplente contra Cabo Verde, revitalizó al equipo en Atlanta.

Una gran ovación recibió el primer toque de Yamal, quien regateó a su marcador antes de sacar un centro peligroso que fue despejado por Abdulelah Alamri, el autor del gol de Arabia Saudita en su empate 1-1 contra Uruguay.

El gol inicial lo marcó Lamine a los 10 minutos, definiendo por el segundo palo una jugada que comenzó con una mala salida del rival.

Tras haber atacado en vano en su primer partido, el gol tranquilizó a España, que comenzó a desmantelar la defensa saudita a placer, y el segundo gol llegó pronto.

Foto: AFP

A los 21, Oyarzábal definió tras una serie de rebotes en el área saudí a la salida de un tiro de esquina, en un entrevero de rechazos en los que participaron Dani Olmo y Aymeric Laporte.

Oyarzábal marcó el tercero a los 24, en el segundo palo, tras una gran jugada colectiva, y remató a puerta con el arco vacío tras un pase de cabeza de Olmo.

"Felices por la victoria, por la sensación (...) contento de haber podido ayudar al equipo de esta manera. Feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien que es lo importante", dijo a la transmisión oficial Oyarzábal.

España sustituyó a Yamal y Oyarzábal en la segunda parte, pero siguió dominando a su rival durante el resto del encuentro.

El cuarto fue un autogol de Hassan Altambakti, quien envió la pelota al fondo de la red al encontrarse con el balón tras un rechazo del meta en el inicio de la segunda parte a un remate de Marc Cucurella.

"Creo que hemos hecho un primer tiempo excepcional, un segundo tiempo también bueno, que nos permite dar continuidad al trabajo, a los partidos importantes que tenemos por delante", dijo tras el encuentro De La Fuente.

"Es en lo que más habíamos insistido, todos coincidíamos en que lo que necesitábamos es más verticalidad, más velocidad, más profundidad (...) y hoy hemos visto todo eso", agregó.

Ferrán también marcó a los 91, definiendo ante la valla vacía para dar el toque final a una clásica jugada colectiva de la "Roja" que fue revisada por el VAR y finalmente anulada por posición adelantada.

España suma ahora cuatro puntos en la clasificación, mientras que Arabia Saudita se queda con una unidad tras dos partidos.

"Lamine ya está y en perfectas condiciones para acometer los partidos completos", agregó el entrenador.