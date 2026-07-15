¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026: España vs. Argentina?

La Copa del Mundo 2026 llegó a su recta final, en la que España y Argentina lograron superar a las 46 selecciones restantes que participaron en esta edición que se ha realizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

También se espera que el rey de España Felipe VI asista al encuentro.

"Irán los cuatro", informó la Casa Real, indicando que junto al monarca acudirán también la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Será la primera vez que se enfrentan las dos campeonas de ambos continentes en la final de un Mundial.

Además la FIFA confirmó esta semana que el medio tiempo del juego final del Mundial 2026 tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos, con un espectáculo de 11 minutos en los cuales se contará con la participación de artistas de talla internacional como Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay entre otros.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El esperado encuentro final del Mundial de Futbol 2026 está programado para este domingo 19 de julio en punto de las 1:00 pm (tiempo del centro de México), en el Metlife Stadium, en Nueva Jersey.

Sin embargo, la ceremonia de clausura del Mundial se realizará antes del partido, por lo que las actividades y su transmisión iniciará desde las 11:30 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver EN VIVO el partido final entre España y Argentina?

En México, los aficionados podrán seguir este partido a través de la señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes; por Las Estrellas, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

El camino a levantar la Copa del Mundo

Este miércoles, la selección argentina avanzó a la final de la Copa del Mundo al remontar un marcador adverso y sacar una victoria agónica 2-1 ante Inglaterra, en un partido cargado de tensiones que dejó a la "albiceleste" a un paso de revalidar el título conquistado en Qatar.

En tanto, España derrotó ayer martes a Francia 2-0 para clasificar a su segunda final mundialista de su historia.

Se trata del segundo juego oficial entre ambas selecciones después del duelo en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, que además, servirá para saldar la deuda de la cancelada 'Finalissima' del pasado mes de marzo.

España y Argentina tenían previsto enfrentarse el 15 de marzo por el título de la 'Finalissima', pero el conflicto en Oriente Próximo provocó la cancelación del partido, que debía disputarse en Qatar.

La falta de acuerdo para buscar otra sede y fecha dejó cierto debate sobre quién tenía más o menos 'ganas' de jugar ese partido, como antecedente al Mundial de Norteamérica.

Mundial 2026: el camino de España y Argentina para levantar la copa.Gráfico: El Economista

Precedentes

Antes de este encuentro, el combinado sudamericano y el europeo se habían medido en cuatro partidos amistosos, con un balance de tres victorias para Argentina y una para España.

Posteriormente, hay otros seis precedentes entre ambos, donde la actual campeona de Europa equilibró el cara a cara con cuatro victorias en los últimos seis enfrentamientos. Un 6-5 en el cómputo general a favor de Argentina que podría equilibrar el combinado de Luis de la Fuente.

El último encuentro entre ambos, el resultado fue de goleada a favor de la 'Roja'. Un 6-1 en marzo de 2018 en el Riyad Air Metropolitano con hat-trick y exhibición de Isco Alarcón, liderando sobre el césped a la España de Julen Lopetegui. Los otros tres tantos fueron obra de Thiago Alcántara, Iago Aspas y Diego Costa, mientras que el argentino lo conseguiría Nicolás Otamendi.

(Con información de AFP y Europa Press.)